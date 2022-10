Vučić i Dodik: Bratska ljubav dovedena je u pitanje

Svuda zajedno: Milorad Dodik i Aleksandar Vučić

5. 10. 2022. / 17.05

Ako je vjerovati pisanju pojedinih medija, kod kojih su u strahu velike oči, a bliski su moćnima, ma na kojoj strani, onda je "bratska“ ljubav najvećih među Srbima ozbiljno dovedena u pitanje.

Do kratkog spoja došlo je znatno ranije.

Do sada su uglavnom stranci, strane ambasade i strane obavještajne službe, kritikovane da spremaju udar na Republiku Srpsku, godinama su iste organizovale obojene revolucije, arapska proljeća da bi red došao ni manje ni više nego na Aleksandra Vučića, naravno potaknutog opet od tih mrskih zapadnjaka.

Ovog puta zaratili su portali i tabloidi iz Banjaluke i Beograda. Vučiću se na teret stavlja podrška opoziciji u Republici Srpskoj, poticanje na proglašavanje izborne pobjede njihove kandidatkinje za predsjedničke izbore, a samim tim i ugrožavanje sigurnosti. Naravno, iz medijskih pera. A brane ga opet neka druga njemu bliska medijska pera. I jedni i drugi spremni da svoje političke izabranike brane do posljednjeg daha.

Oči i vladajućih i opozicije su uprte ka Beogradu decenijama i gotovo da je postalo nepisano pravilo da onaj ko ima podršku Beograda može računati na vlast u Banjaluci. Godinama je to ekskluzivno pravo sastajanja sa predsjednikom Srbije imao Milorad Dodik. Vrata nekim drugim političarima iz opozicije odškrinuta su prije dvije godine, pa je i novi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković dobio priliku da se zagrli sa Vučićem i da ga čak ugosti u Banjaluci. Zadnjih mjeseci Dodik je prorijedio svoje sedmične dolaske u Beograd, pardon sastanke sa predsjednikom Srbije.

Vučić je javno rekao da se neće miješati u izbornu kampanju u Bosni i Hercegovini.

Međutim, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da je danas razgovarao s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, izvestila je bijeljinska BN televizija.

"Danas sam razgovarao s predsednikom Srbije i predsednikom Austrije. Imam još neke razgovore danas", rekao je Šmit.

Vučiću ni pre ove Šmitove izjave mnogi nisu povjerovali, čak i mnogi bliski saradnici dojučerašnjeg prijatelja i brata mu Dodika. Proslava dana srpskog jedinstva i zastave u Bijeljini, sem što je omogućila opozicionarima da stisnu ruku prvog čovjeka "matice“, odvela je Vučića i u prostorije bijeljinske BNTV. Tamo se Vučić prijateljski izgrlio sa vlasnikom inače Dodiku omražene televizijske kuće – Vladom Trišićem. Dodik ovu medijsku kuću smatra "gorom i od SDS-a (Srpske demokratske stranke). Opozicija u RS-u koristila je Dodikovo prijateljstvo sa hrvatskim predsjednikom Milanovićem i njihovo druženje na Dodikovom privatnom imanju da unese crv sumnje u odnose sa Vučićem, koji ima spuštenu rampu na putu za Jasenovac.

Uoči izborne šutnje policija RS-a uhapsila je članove Glavnog odbora Vučićevog SNS-a u Banjaluci. Naslušali smo se raznih objašnjenja, od onih da su zaustavljana i kontrolisana sva vozila stranih registrarskih tablica (matica preko noći postade inostranstvo), preko onih da su uhapšeni bili povezani sa kupovinom glasova za izbore, do onih da je proglašenje pobjede Jelene Trivić u izbornoj noći Vučićevo maslo. Uz sve to izostala je Vučićeva čestitka Miloradu Dodiku, mada je to uradio Orban. Zaratili su ozbiljno oni koji su se do juče javno podržavali, grlili i ljubili, dijelili svjetonazore zbog koji su ovi prostori postali najnepoželjnijim mjestom življenja.

