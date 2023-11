Vučić: Glasate i za predsednika, ne samo za listu poslanika

Foto: Rade Prelić/Tanjug

12. 11. 2023. / 13.24

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na predizbornom skupu Srpske napredne stranke (SNS) u Smederevu da, ako opozicija pobedi na izborima, on više neće biti predsednik, jer više neće moći ništa da radi za građane Srbije.

"Ljudi treba da znaju kada glasaju da ne glasaju samo za listu poslanika, već za svog predsednika. Za ili protiv mene, baš kako oni kažu", rekao je Vučić na promociji liste "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane".

On je rekao da je ponosan što je Srbija sada "slobodna, slobodarska i nezavisna".

"Mislite da je to zauvek dato. Nije. To se očas posla okrene u suprotnom smeru, kao što su to uradili 2000. godine", rekao je Vučić. On je rekao da na ovim izborima postoji samo dva izbora – da se glasa za predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa ili za listu "Srbija ne sme da stane" i pozvao sve građane da izađu na izbore 17. decembra "kako bi pobedili Đilasa".

Pročitajte još: Vučićevo nasilje nad smislom

Vučić je dodao da će, ako sadašnja opozicija dođe na vlast, ona uništiti Srbiju. Govoreći o Smederevu, on je rekao da sada 5.000 ljudi radi u Železari i da se to "može promeniti ako neko drugi dođe na vlast" i najavio i rekonstrukciju i izgradnju bolnice. Dodao je da će taj grad u martu ili aprilu dobiti magnetu rezonacu, a u budućnosti i brzu prugu.

Vučić je rekao da će 30. novembra penzioneri dobiti 20.000 dinara, korisnici socijalne pomoći 10.000 dinara 1. decembra i da će od 1. januara uslediti 14,8 odsto povećanja penzija.

"I sve to možemo da izgubimo u jednom danu 17. decembra", poručio je Vučić. On je pozvao ljude da se vrate u Srbiju i rekao da "nema Sunca nigde kao što ga ima u Srbiji".

Predsednik SNS Miloš Vučević rekao je na predizbornom skupu da su predstojeći izbori sudbonosni i da na njima nije pitanje broja mandata, već opstanka države i naroda.

"Koliko god da su značajni za mene je izbor jednostavan. Sa jedne strane imate našu listu ‘Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane’ sa programom, rezultatima i ciljevima za naredne četiri godine, a sa druge strane imate sve ostale", rekao je Vučević. On je deo opozicije nazvao "lažnim evropejcima", a druge "lažnim patriotama". Kako je rekao lažne evropejce vodi "nekadašnja Čankova perjanica Marinika Tepić i onaj pionir G17+ Aleksić koji je upropastio Trstenik i onda treba celu Srbiju da upropasti".

Predsednica udruženja Mame su zakon Tatjana Macura rekla je da se odluka da se nađe na strani "pobednika koji mogu da efikasno rešavanju probleme" nije bila laka.

"Svesna višeg cilja koji je ispred mene danas sam tu gde jesam i kandidujem ne sebe, ne preduzetnicu, predsednicu udruženja, majku i političarku, već ideju i viziju – Srbiju u kojoj je dijalog koji donosi dobre rezultate moguć", rekla je Macura.

M.J./FoNet