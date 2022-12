Vračarski tunel: Kad bi se desila eksplozija, pola Beograda bi otišlo u vazduh

Ulazask u opasnost: Vračarski tunel kod Pančevačkog mosta

Foto: slobodan đuričić / birn

27. 12. 2022. / 15.25

Izlivanje amonijaka iz prevrnutih vagona kod Pirota i posledice koje je po ljude i okolinu izazvala ta nesreća, aktuelizovale su zainteresovanost javnosti za Vračarski tunel kojim se svakodnevno provoze otrovne materije.

Da Vračarski tunel, koji prolazi ispod centra Beograda, a kroz koji od jula 2018. godine prolaze i teretni vozovi natovareni opasnim i zapaljivim teretom, nema saglasnost za upotrebu od Sektora za vanredne situacije MUP a ni za jednu vrstu transporta – kako putničkog, tako ni teretnog.

Prema podacima "Infrastruktura Železnica Srbije", najčešće se od opasnih materija prevoze naftni derivati, tečni naftni gas, sumporna, sirćetna i azotna kiselina, veštačka đubriva i amonijak.

U Nacrtu "Izjave za mrežu" za 2020. godinu na sajtu IŽS prosto su obrisane odredbe iz 2019. koje izričito zabranjuju prevoz opasne robe kroz tunel "Vračar". No, u narednom članu, koji govori o ograničenjima u pogledu tunela, piše da je "zabranjeno korišćenje dizel vučnih vozila na pruzi Beograd Centar – Pančevo Glavna – Vršac državna granica na deonici Beograd Centar – Pančevački most", te da teretni vozovi mogu saobraćati "u vreme kada nema intenzivnog saobraćaja vozova za prevoz putnika odnosno kada je stanica Vukov spomenik zatvorena za putnike, orijentaciono u vremenskom periodu od 24 h do 4 h pod uslovom da se vuča teretnih vozova vrši elektrovučnim vozilima. Zabranjena je otprema naročitih pošiljaka".

A onda piše: "Izuzetno se može dozvoliti saobraćaj teretnih vozova bez opasnih roba po naređenju nadležnog odeljenja za operativne poslove kroz ove deonice i van navedenog vremenskog intervala."

Dakle, opasne robe su svakako zabranjene, kako god da se okrene. Pa ipak, one se i dalje prevoze kroz tunel ispod centra Beograda. Amonijak ide u Azotaru, tečni naftni gas ide u Rafineriju, šta ako i ovi vozovi "iskliznu"? Kako će se sprečiti curenje, kako će se gasiti požar? Da li u tunelu postoji sistem zaštite koji ne dozvoljava bilo kakvo varničenje, u slučaju curenja i koncentracije eksplozivnih smeša? Da li postoji i funkcioniše sistem za dojavu požara?

Vozovi sa opasnim teretom kroz tunel prolaze noću, od ponoći do četiri ujutru, kada nema putničkog saobraćaja, i zabranjeno je da se u tunelu u isto vreme nalaze dva voza sa opasnim teretom kako bi se smanjila opasnost od incidenta. Međutim, dokumenta do kojih je došao BIRN prošle godine pokazuju da ne postoji mogućnost intervencije vatrogasno-spasilačke brigade ukoliko bi se opasni (otrovni, zapaljivi, eksplozivni) teret izlio u tunelu.

U slučaju požara, nije moguća bezbedna evakuacija putnika ukoliko do njega dođe u tunelu. Pored toga, dokumenta pokazuju i brojne nepravilnosti u protivpožarnoj zaštiti podzemne stanice "Vukov spomenik", koje godinama nisu ispravljane, zbog čega postoji više tužbi protiv nekadašnjih čelnika "Infrastruktura železnica Srbije".

Oni navode da je curenja opasnog tereta iz voza koji ne može da napusti tunel "izuzetno malo verovatno" i da je predviđeno da se u slučaju požara ili sličnog incidenta teretni vozovi ne zaustavljaju u tunelu već izvan njega.

Direktor Saobraćajnog instituta CIP inženjer Milutin Ignjatović, kaže da se kroz vračarski tunel ne smeju prevoziti opasne materije.

"To je nedopustivo“, kaže Ignjatović.

Dodaje da time što noću prevoze opasne materije, kada nema putnika, "misle da su rešili problem".

"Kad bi se desila eksplozija, pola Beograda bi otišlo u vazduh", kaže on.

Ignjatović podseća da postoji projekat železničke obilaznice oko Beograda, "koja je trebalo da se završi". On dodaje i da je ta pruga trebalo da ide zajedno sa automobilskom obilaznicom oko Beograda, od Bubanj potoka, preko Vinče i budućeg mosta na Dunavu, pa da se onda pruga odvaja kod Pančeva i ide ka Azotari, Rafineriji… Međutim, po njegovim rečima, za ovu deonicu još nisu urađeni ni projekat za građevinsku dozvolu, niti projekat za izvođenje.

Nakon obustavljanja železničkog saobraćaja oko Kalemegdana zbog gradnje Beograda na vodi i zatvaranja pruge od Beograda do Novog Sada, sav opasni teret iz Pančeva više nije imao kuda da prolazi izuzev kroz tunel ispod centra grada, koji povezuje Pančevački most, preko stanice Vukov spomenik, sa Karađorđevim parkom.