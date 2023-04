Vozači, oprez: Posebna kontrola brzine vožnje i visoka kazna

Foto: MUP Srbije

18. 4. 2023. / 19.46

Tokom Uskršnjeg praznika trajala je jedna akcija pojačane kontrole saobraćaja, a juče, u ponedeljak, počela je međunarodna akcija Evropske mreže saobraćajne policije, i trajaće do nedelje, 23. aprila.

Sprovodi se u 30 zemalja Evrope, članica Evropske mreže saobraćajnih policija ROUDPOL. Kontrolišu se glavni indikatori bezbednosti saobraćaja, pre svega brzina, alkohol, psihoaktivne supstance i pojas.

MUP će svakoga dana angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja – ručne radare, radare u sistemima video-nadzora i uređaje za merenje brzine u presretačima, dok će na auto-putevima biti merena i prosečna brzina kretanja vozila.

U petak, 21. aprila je "vrh“ ove akcije, "speed marathon“, odnosno merenje brzine bez zaustavljanja vozila. Tada će na svim najvažnijim putnim pravcima brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa.

Svaki vlasnik vozila čija je brzina izmerena, dobiće na kućnu adresu zahtev da se pismeno izjasni ko je upravljao vozilom u trenutku izmerene brzine, i on će morati da odgovori u roku od osam dana. Ako to ne učini, podneće se prijava za član 330 Zakona o bezbednosti saobraćaja, gde je predviđena kazna i do 120.000 dinara.

Razlog ove akcije je zato što je prošle godine tokom Uskršnjeg praznika pognulo šest lica, prošle godine za vreme Prvog maja tri lica, pre dve godine čak devet.

U četvrtak, u okviru akcije pojačane kontrole saobraćaja, u Kragujevcu je zaustavljen tridesetdevetogodišnji vozač audija koji je imao 3,87 promila alkohola u organizmu, dok je oko 14.25 časova kod četrdesetšestogodišnjeg vozača zastave 101 utvrđeno 3,39 promila alkohola u organizmu.

S.Ć./Blic