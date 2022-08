Vodič kroz Jovanjicu (2): Koga i šta kriju tajne službe

"Bezvezan" kontakt sa Koluvijom: Bratislav Gašić, direktor BIA

Foto: Tara Radovanović/Tanjug

11. 8. 2022. / 8.26

U vreme bujanja Jovanjice, Škero je bio šef beogradskog centra u BIA. Tužilaštvo ga nikada nije saslušalo povodom slučaja “Jovanjica”. Kako je “Vreme” ranije pisalo, Škero i Predrag Koluvija često su ručavali u restoranu “Zvezdara teatar”, a posle tih ručkova nekoliko pripadnika BIA i policije, koji su sada među optuženima, dobijali bi nova zaduženja u Jovanjici. Koluvija je sa njima razgovarao putem aplikacije za tajnu telefonsku komunikaciju “Razgovor”, dok bi sa Škerom komunicirao u ličnom kontaktu, ali i preko Vibera.

Međutim, povodom tih susreta sa vlasnikom imanja u Staroj Pazovi, Škero nikada nije pozvan ni na informativni razgovor. Za to vreme se izvesni ljudi u opoziciji hvale da je njihov pouzdani izvor iz BIA niko drugi do Škero, te da im je “škakljivim informacijama” uzvratio uslugu što su mu zaposlili brata u jednoj stranoj kompaniji. No, oni se pitaju da nije dojava od prvog bezbednjaka prestonice da je Koluvija zvao predsednikovog brata zapravo bila “prašina u oči” kako bi se sakrio kontakt šefova u BIA i VOA sa Koluvijom.

Škero je nedavno smenjen zbog sasvim drugih propusta u Službi. I baš od njegove smene po gradu je krenuo glasni šapat da se on zbog slučaja “Jovanjica” ne brine jer je, navodno, i direktor BIA Bratislav Gašić bio u kontaktu sa vlasnikom Jovanjice Predragom Koluvijom.

Zoran Ćertić, BIA

Pripadnik Bezbednosno informativne agencije. Zatečen je krajem novembra 2019. u prostorijama firme Superior, koja je sa Jovanjicom radila na poslovima izvoza i uvoza robe sa Makedonijom. Tokom upada policije u Superior i pretresa, Ćertić je sa vlasnikom kompanije Nebojšom Đinovićem crtao poslovanje Jovanjice na školskoj tabli. Tužilaštvo ga nikada nije saslušalo povodom slučaja “Jovanjica”…

