Viseći most u Ovčar Banji: Odavno se znalo da je u lošem stanju

13. 10. 2022. / 17.53

Danas, nakon što je pukao viseći most u Ovčar Banji zbog čega je dvoje ljudi nastradalo a više njih povređeno, ispostavilo se da je o lošem stanju mosta upozoravano još u maju.

"Daske na podu su trule, svaki korak je rizičan i prelazi se na sopstvenu odgovornost“, pisala je novinska agencija RINA iz Čačka.

"Bez bilo kakve table i upozorenja ljudi prelaze i tek na pola ovog visećeg mosta vide da ih svaki naredni korak može dovesti u opasnost. Nedostaju komadi poda, pletena žica sa strane je provaljena. Veliko je pitanje i sajle koje ga drže u kakvom su stanju“, rekao je za RINU Milovan Resimić, stalan gost Ovčar Banje.

Danas je više ljudi propalo kroz pešački viseći most na Zapadnoj Moravi. najmanje dve osobe su poginule, a jedna se vodi kao nestala. U trenutku pucanja mosta na njemu je bilo nekoliko desetina ljudi. Pretpostavlja se da je pukla sajla mosta.

Nekoliko putnika autobusa iz Zvornika krenulo je da pređe viseći most u blizini restorana “Dom“ kada je on pukao. Viseći most preko Zapadne Morave vodi do isposnice Svetog Save.

"Putnici su krenuli iz Zvornika u Republici Srpksoj na hodočašće u manastir Đunis koji se nalazi u eparhiji Niškoj. Želeli su da naprave pauzu u maloj srpskoj Svetoj Gori i obiđu manastir Nikolje“, rekao je za RINU jedan od očevidaca.

