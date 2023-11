Vanredni izbori: Vučićev pokušaj da vrati kontrolu

Foto: Tanjug/Nemanja Jovanović

2. 11. 2023.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je vanredne parlamentarne izbore, i na taj način označio početak izborne kampanje koja će trajati do 14. decembra, kada počinje izborna tišina.

Taj potez i ne predstavlja neko veliko iznenađenje, jer je predsednik Srbije već nakon prošlih izbora nagovestio da će buduća vlada imati skraćen mandat. Ako se unutrašnjem pritisku opozicije nakon majskih tragedija doda i pojačani pritisak Zapada za ubrzano rešavanje problema Kosova, reklo bi se da su vlasti u Srbiji imale razloga za žurbu oko raspisivanja vanrednih izbora.

Složile se kockice unutrašnjeg i spoljnog pritiska

Izbori se očito kod vlasti vide kao jedan od načina da ponovo pokušaju da uspostave kontrolu nad situacijom, ističe za Dojče vele Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.

"Imali smo previše problema i kriza, i mislim da su stoga odlučili da idu u kampanju koja im, osim vremena, može doneti i neke druge benefite, posebno oko pregovora o Kosovu koji su se donekle ubrzali. Više im svakako odgovara da izbori budu sada, i da onda imaju možda tehničku vladu ili pregovore o vladi koji mogu potrajati nekoliko meseci“, kaže Spasojević.

Grupa opozicionih stranaka je, uoči raspisivanja izbora, uspela da postigne politički dogovor i najavila zajednički nastup na izborima sa listom "Srbija protiv nasilja“. Reč je o opozicionim strankama koje već mesecima organizuju proteste pod tim nazivom, i na izbore idu u jednoj koloni, što je bio i zahtev većine demonstranata.

"To je veliki korak", naglašava Spasojević, i "oni su tim potezom uradili ono što je do njih. To je važno, jer istraživanja pokazuju da najveći deo birača želi tu vrstu nastupa. Sada je takođe na njima da ta kampanja bude što ubedljivija, da pokažu da nastupaju kao jedan glas, i to ih na neki način stavlja u bolju početnu poziciju u odnosu na druge stranke opozicije“, smatra Spasojević.

Iako to nije bilo veliko iznenađenje, ipak je kao politička zanimljivost osvanula najava lidera Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislava Šešelja da će na beogradskim i lokalnim izborima nastupati u koaliciji s vladajućom SNS, dok će na republičke izbore izaći samostalno. Aleksandar Vučić je verbalnom gimnastikom pokušao da se distancira od radikala rekavši "kako sa njima neće formirati vladu“, ali istovremeno nije demantovao saradnju na lokalnom nivou.

Jasno je da Šešelj već neko vreme aktivno sarađuje sa SNS i ima veliki prostor u medijima za napade na opoziciju, skreće pažnju Dušan Spasojević.

"Ta koalicija nam govori da je vlast jako zabrinuta za rezultat na beogradskim izborima. Verovatno će stoga u koaliciju pokušati da uključe sve one koji nose bilo koju količinu glasova u pokušaju da spreče poraz u glavnom gradu Srbije“, kaže Spasojević.

Dojče vele

