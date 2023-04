Valjevo: Vučić na otvaranju fabrike „Bizerba“

Foto: Dragan Todorović

21. 4. 2023. / 11.35

Pre godinu dana gospodin Vučić je postavio temeljac za nemačku fabriku "Bizerba“, jednog od svetskih lidera u proizvodnji vaga. Tada se čulo da su subvencije države nešto više od 4,5 miliona evra, 15.000 po radnom mestu, te da će do 2027. biti zaposleno 305 radnika. Za godinu dana je urađena prva faza fabrike, a nemačka firma je uložila 21 milion evra.

Put do fabrike, koja na izmaku Valjeva, prema Beogradu, koji izgrađen za potrebe nemačke firme, širok i nov. Na putu nekoliko punktova policije, koja je kontrolisala prolaz. Pred novim objektom prisutan protokol, pristižu predsednici okolnih opština, eto ministra Vesića, plavo odelo, ljubičasta fascikla, "audi A6“… Eto i šefa kabineta Kojića, valjevskih funkcionera na čelu sa šefom SNS odbornika, gospodinom Radoicom – za koga vele da nema srednju školu, ali ima menager fakultet – u belu košulju i crne naočare. Gospodin ministar se osami na klupici, proučava ljubičastu fascikla, zaludni novinar ga uslika, uze pita, Je l to sprema doktorat, Ne, odgovori ministar, ja sam od onih koji uče. Zar neće da bude ko gospodin Šapić, nastavi zaludni novinar, On je završio, ja nisam toliko pametan, poveri se gospodin Vesić.

Kako je novinar prekoračio ovlašćenja, protokol ga zamoli da uđe u zgradu, i to zbog bezbedonosnih razloga. Kad prođe detektor za metal, sprovedoše ga u halu, gde bili zvanice, i gde bili oni koji radili svoj pos’o. Napred bina, natpis, Otvaranje fabrike, ispred u crno presvučena sedala, već poređane kamere. Prvi i drugi red stolica bio obeležen imenima zvanica, onaj Radoica uze razmatra situaciju sa stolicama, i, dok ne bilo gužve, smesti se u treći red.

Novinarke su držale mikrofone na gotovs, protokol zamoli medijske radnike da pređu u "tamo“, u drugi kraj hale, gde bila proizvodna linija, sve kamere uzeše pitaju nekoliko radnica pitanje, kako im je na poslu, a ove da odgovaraju da nije teško, dobra plata, zadovoljne. Promoterka "Pinka“ je svaki odgovor radnica dopunjavala sa "Apsolutno“.

Gospodin Putevi Drobnjak

Protokol izdade naredbu novinarima da se pripreme, na ulazu u halu se pojavi gospodin Vučić, sivo odelo na fundus štrafte, bela košulja, osmeh, zavedoše ga u proizvodnu liniju, kao svaki dobar predsednik, Vučić sve ponaosob pozdravi rečima, Dobar dan, kako ste, nastavi, Ako ste vi zadovoljni, i ja sam. U sve to promoterka "Pinka“ postavi Vučić gospodinu jedno mnogo dobro pitanje, a on joj mnogo dobro odgovori. Stiže i savetnica Suzana u prepoznatljivim fundus aljinama, protokol zamoli novinare da ne zaklanjaju predsedniku pogled, novinar "Vremena“ se u toj strci sudari sa jednim gospodinom, koji ne bio bilo koji gospodin, nego lično gospodin Putevi Drobnjak. Otkud on, on je uvek tamo gde je predsednik, uradio je put do fabrike.

Vučić gospodina dovedoše do gotovih proizvoda, tih vaga, gde on uze veli da je to dobro za one koji paze na ishranu. Posle razmene informacija sa gospodinom Putevi Drobnjkom, novinar saznade da je tri dana mlađi od gospodina funkcionera, te ga upita za bivšu ministarku Zoranu, na što se gospodin Drobnjak umal’ ne zaceni, uz reči da su Device pokvarene. Priključi se i gospodin Vesić, bi reči o tome ko je od njih listopadan a ko zimzelen.

Denke šen

Gospodina Vučića u prvi red, gospodin Vesić nađe svoje ime do njega, savetnik Kojić je ostao da stoji sa strane. Pustiše film o "Bizerbi“, svi dadoše aplauz, voditelj pozdravi Predsednika, reč dobi generalni direktor i vlasnik "Bizerbe“, gospodin Kraut, On uze da nadugačko kaže "Zajedno smo uradili nešto veliko“, i da kaže Danke šen, posle čega su bili aplauzi. Za mikrofon stupi ambasadorka Nemačke, koja se obrati na srpskom, pa voditelj pozva Predsednika, i što sedi i što stoji dade aplauz. Ovaj prvo pa citira Getea, i reče da je "Bizerba“ donela radost u Srbiju. Položili temeljac pre godinu dana, velika stvar za Valjevo i centralnu Srbiju, biće nova saobraćajnica do Lajkovca, koja će se uključiti na auto put, dovešće u oktobru gasne cevi od čelika, Valjevo će biti željeznički čvor, gradiće novu bolnicu od 90 miliona evra, malu sportsku halu od 15 miliona, Vlada je za fabriku dala 4,5 miliona evra, "Bizerba“, do sad, uložila 21 milion, ponosan što će odavde da izađu najbolje vage na svetu…

Neće Kosovu , a ni o Krušiku

Voditelj pozva vlasnika Krauta, Vučića i ambasadorku Nemačke u zajedničko slikanje, razlegoše se aplauzi, gospodin Vučić se izdvoji sa ambasadorkom na razgovor u četiri oka, novinar nanišani da fotografiše, obezbeđenje mu iš pokretom objasni da neće moći. Kamere se srgaše prema bini, bi obraćanje Predsednika, kome je, desno od njega, sa ljubičastom fasciklom, i glavom prema njemu, bio gospodin Vesić. Prvo pa reče da neće o Kosovu, o tome će na Prvoj televiziji, po redu i poretku prvo se javi "Pink“ promoterka, Predsednik pohvali pitanje i reče da ovo što on radi nema ni u bajkama.

Javi se, sa pitaje o štrajku u "Krušiku“, dopisnica N1, Vučić spremno odgovori da je N1 tako radio na promociji "Krušika“, da je bio skoro uništen, međunarodna mafija je htela da se ovde ne proizvode rakete, da je u toj fabrici svaki dan 594 radnika na bolovanju, te da on ne pristaje na ucene( istog dana radnici prestali sa štrajkom, uiz minimalne ustupke). Pa upita dopisnicu, zna li u kojoj zemlji plate rastu brže od inflacije, a ne zna, on će odgovoriti, u Srbiji. U nastavku pohvalio pitanje novinarke TV Pančevo, i na insistiranje, dao reč urednici portala "Kolubasrske, koja pitala o korupciji pre, i posle 2012. godine, kojoj je na to "opasno pitanje“ objasnio da korupcije uvek ima, ali da kada najmanje radite, korupcija je najveća, a kada najviše radite, korupcija je najmanja.

