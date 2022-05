Valjevo: Uloga „inovativnih elemenata“ u sufinansiranju medija

Bivša zgrada Radio Valjeva

Foto: Dragan Todorović

27. 5. 2022. / 10.36

Kao što se znade, niz godina, finansiranje medija, kroz famozno "sufinansiranje projekata“ je prilika da vlast nagradi svoje, i kazni neposlušne. Najnoviji, svakako ne i poslednji, primer stiže iz Valjeva.

Naime, javljeno je da je načelnik Gradske uprave Valjevo, Nebojša Petronić gospodin, potpisao rešenje o raspodeli 10 miliona dinara, "za sufinansiranje medijskih projekata iz oblasti javnog informisanja“, koje je predložila Komisija za izbor projekata. Kako se veli, od 30 projekata pristiglih na konkurs, finansiraće se 19.

Najviše dobili TV VA 5 (ranije "Vujić“ televizija) i TV Va Plus. Prvi, za projekat "Šta zbori Kolubara“, 3.250.000, a drugi, za "Riz6nica Valjevskog kraja“, 1.750.000 dinara. Po redovnom običaju sredstva dobile i dve beogradske firme, sedišete Mekenzijeva 79, u kojima je direktor Zoran Majdak, za koga portal "Kolubarske“ navodi da je član SNS-a, i koji je, da se doda, redovno u prvim redovima kad partija slavi i obeležava izborne i druge uspehe. "Informativno preduzeće Radio Valjevo“ – čije je sedište u Valjevu Majdak, dok je "uživao“ prostor, devastirao, odneti čak i radijatori i štekeri – za projekat "I mi imamo pravo na život“(!) dobilo 800.000 dinara, dok je preduzeću za informisanje i marketing "Network solution“, za projekat "I mi smo tu“(!), isti vlasnik, pripalo samo 400.000 dinara.

To nije sve iz prestonice, beogradsko preduzeće za borbu protiv diskriminacije "Posmatrač“, dobilo pola miliona, isto kao i beogradsko preduzeće "Digital media“, dok je beogradski "Sams group“ donekle zakinut, jer je dobio samo 150.000 dinara.

Od valjevskih portala "sreće“ imali "Atelje za oblikovanje i izradu predmeta od drveta“, sa pola miliona dinara, Radio pravoslavne eparhije "Istočnik“, sa 100.000, i Studio za ples i zabavu "Studio M“, samo 150.000 dinara.

Komisija za izbor projekata je imala tri člana, za koje niko nije čuo, iako jedan ima dva prezimena, pa, od Valjevskih medija, sredstva jedino nisu dobili portal "Patak on line“ i "Kolubarske“, za projekat "Javne nabavke od početka do kraja“. Da se navede da su "Kolubarske“ jedini relevantan portal u Valjevu, sa preko 15.000 pratilaca, i da mu je jedina mana što kritički piše o vlasti. No, komisija je gledala dalje, u obrazloženju o nedodeljivanju sredstava, napisano da projekti, dva portala koja nisu zadovoljila komisiju, "nemaju inovativnih elemenata“!

