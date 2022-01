Valjevo: Trista metara asfalta za preko milion evra

Vesti

Radovi u toku: Valjevo

17. 1. 2022. / 19.25

Zahvaljujući naprednjačkoj vlasti, Valjevo je, kao i vascela Srbija, čist pluskvamperfekat. I ovde se radi i gradi, najviše u historiji, ali je dugo najveći poduhvat bilo otvaranje novih prostorija Srpske napredne stranke, sa ‘volikom slikom Vučića na fasadi.

I za to je zaslužan Vučić, jer je po njegovim uputstvima preko 50 posto novih gradonačelnika i predsednika opština mlado i prespektivno. Valjevu se zalomio mladi fiskulturnik Lazar Gojković, upisan kao nestranačka ličnost, koji se Vučiću dogodio kad je otvarao hotel košarkaša Miloša Teodosića na Divčibarama. Vučić je, kako legenda veli, upitao Miloša, Imaš li nekog za predsednika, i ovaj mu je odgovorio, Evo Laze. Tako je Laza, koji je dodavao deci lopte u Teodosićevom košarkaškom kampu u Kladovu, postao jedan od preko 50 posto novih gradonačelnika i predsednika opština u Srbiji.

I Laza figurira, redovno čestita praznike, a sve odluke gradonačelnika i Skupštine grada pripremaju, i aminuju, stranački koordinatori sa Uba i drugih velegrada.

Tako nove stranačke prostorije nisu mogle ostati jedina investicija. Pre koji mesec je javljeno da su asfaltirane staze na Novom groblju, u dužini rekordnih 720 metara, a da to u kvadratima, to je već ohoho cifra, iznosi 2160 metara. Šteta što to nisu izračunali u kvadratnim centimetrima, bila bi to cifra za svaki respekt.

Pogađate, tu se nije stalo. Na red je došla rekonstrukcija ulice Vuk Karadžić, koja u centru seče glavnu Karađorđevu ulicu, a što je u planu već nekoliko godina. Počelo se šestog septembra prošle godine, završetak radova najavljen za šesti decembar.

Grad je nekoliko meseci blokiran, i za to vreme, usput probivši rokove, uspeli su da asfaltiraju ulicu Vuka Karadžića, sa behaton pločama na trotoarima, od Željezničke do Karađorđeve, i tu su stali, od Karađoređeve do mosta na Kolubari skinut je stari asfalt na jednoj strani kolovoza, na kojoj je sada rizla.

Objašnjeno da se sa radovima stalo zbog vremenskih uslova, kiša i sneg. Kako izjavio Nadzorni organ, za portal "Kolubarske“, najvažnije je da je okončan posao za infrastrukturu, pre svega kanalizacione cevi. Infrastruktura pod zemljom, kako naveo Organ, je bila nepoznata, ali to je prevaziđeno. Imali problema sa toplovodnim i kanalizacionim instalacijama, jer preko trideset posto toga nije bilo u projektno-tehničkoj dokumentaciji, nisu znali gde se, i šta nalazi. Na primedbe da se, u delu ulice koji je asfaltiran, skuplja voda na kolovozu, rečeno da to zato što ulica nema nagib, ali i to će regulisati.

Izvođači radova, "Kompresor ing“ i "Eletrovolt“ iz Valjeva, su tražili, i dobili, izmenu ugovora o vrednosti radova, pa će 300 metara asfalta, umesto prvobitnih 127,2 miliona dinara, koštati 138,8 miliona. Početkom novembra tražili da se sredstva povećaju za 8,4 miliona, "zbog nepredviđenih okolnosti“, a krajem decembra za još 3,2 miliona, "zbog dodatnih radova koji su postali neophodni“.

U međuvremenu, Valjevci kroz centar grada voze po rizli, a kad će biti završen asfalt od preko milion evra, mada toga nema kod Tarabića, ceni se pred aprilske izbore. Za očekivati je da će dotle biti novih nepredviđenih okolnosti i radova koji će postati neophodni, što će još povećati cenu.

