Valjevo: Spomenik slikaru Ljubi Popoviću

Foto: D.Todorović

1. 11. 2023. / 16.44

Jedan od naših najvećih slikara, Ljuba Popović(1934-2016), koji je veći deo života proveo u Parizu, podario je 1985. svom gradu Modernu galeriju Valjevo, u kojoj se i danas nalazi legat njegovih slika. Od prve izložbe, ranih radova Ljube Popovića, preko slikara Medijale, Šejke, Dade, Glavurtića… ali i Jordana i Krste Hegedušića, preko mlađih autora poput Tucovića, Dunjića, Dolovačkog, Slavka Krunića, do poslednje izložbe na kojoj su dela Saše Marjanovića, Galerija se dosledno, po Ljubinom "programu“, držala koncepta izlaganja fantastičnog u slikarstvu.

Došlo je vreme da se Galerija, po zamisli doskorašnjeg direktora Voje Jovanovića, uz realizaciju Kluba Ars nova, oduži svom osnivaču. Mlada vajarka Sara Nikolić, izlagala na više grupnih i samostalnih izložbi, uradila je skulpturu poznatog slikara, koja je u Modernoj galeriji danas predstavljena novinarima.

Govoreći za portal "Vremena“, kako je dobila priliku da radi ovu skulpturu, Sara Nikolić kaže da je Voju Jovanovića upoznla u koloniji u Trebinju, gde je on video njenu skulpturu patrijarha Pavla, upitao je da li ima snage da uradi spomenik Ljubi Popoviću, naravno da je odmah prihvatila, jer je to bila velika čast. Vrlo brzo se krenulo u realizaciju, i od prvih skica do završetka je proteklo nekih godinu i po dana.

Vajarka nam je potvrdila da je skulptura nastala prema fotografiji, i to Voje Jovanovića, koji je završio fotografiju na Akademiji u Pragu, gde Ljuba sedi na barskoj stolici ispred svoje slike, bilo je, kaže nekih izmena, ali je fotografija glavna inspiracija.

Kažemo joj da je Ljuba bio neformalan tip, ležerno obučen, uvek u crnom, vajarka nam odgovara da zato nije bila fokusirana na materijalizaciju garderobe, već samo na portret, šake, koje su njegov alat izražavanja, i bose noge kao simbol slobode, i ne znajući da je on voleo da ide bos, i da tako ima neposrednu vezu sa zemljom. Skulpture inače radi intuitivno, tako je bilo i ovaj put. Nije ulazila u detalje, tražila je balans između ekspresivnog i analitičkog, da posmatrač bez mnogo razmišljanja uhvati njegov karakter i psihologiju, i kažu joj da je uspela u tome.

Odlučeno je da prezentacija skulpture bude na izložbi "Intenzitet postojanja“, koja će biti u subotu, 4. novembra, na kojoj će ovo njeno delo biti jedini eksponat. Kažu da će skulptura biti u Galeriji dok se ne nađe adekvatno mesto u gradu za nju, mada, što se nje tiče, najbolje mesto za Ljubu je među njegovim slikama. Ovo je portretna skulptura od bronze, u odnosu na prirodnu veličinu uvećana je 20 posto, pa možda i nije za širok prostor, više je intimno delo kome treba da se priđe.