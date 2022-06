Valjevo: Prioriteti pri asfaltiranju ulica i puteva

Hitni radovi: Asfaltiranje predizbore

Foto: Dragan Todorović

16. 6. 2022. / 17.46

Valjevo je odavno na putu, pa i što se tiče asfaltiranja i puteva. Dalo se to videti krajem prošle godine, kad je javljeno da su asfaltirane "ulice“ na Gradskom groblju, u dužini od 760 metara, ali pošto je to više u kvadratnim metrima, naglašeno da su asfaltirana 2160 kvadrata. Sa podvizima se nastavilo i radovima na jednoj od centralnih ulica, Vuk Karadžić, gde su probijeni svi rokovi, ali i novci kojima se to finansiralo. Hvale vredna je i "izgradnja“ prilaza, nogostupa, na pešačkom mostu preko Kolubare.

Nastavlja se, i to sve šesnaest. Kako piše portal "Kolubarske“, ove godine, prema Planu komunalne infrastukture u Valjevu će u putnu infrastrukturu biti uloženo 718 miliona dinara, a samo u izgradnju puteva, ulica i parkinga 500,6 miliona. Od početka godine, u osam javnih nabavki, dva izvođača dobila su 353 miliona, a planirana su dva puta i deset ulica u ukupnoj dužini od grandioznih 3945 metara. Velika novost je da se putevi i ulice više ne rekonstruišu, sad se "rehabilituju“. Prva kišica pokazuje kakav je kvalitet "rehabilitacije“, bare na sve sttrane, tak’a nivelacija, i tako radi kišna kanalizacija.

Mada mnoge ulice na periferiji nisu "rehabilitovane“ desetinama godina, "Kolubarske“ pišu da rukovodilac Odeljenja za građevinsko zemljište i infrastukturu naglašava da programe i zahteve dostavljaju mesne zajednice, da postoji spisak prioriteta, i da se na osnovu toga radi, ali da nema dovoljno sredstava za sve neophodne investicije. A što se tiče rupa, Rukovodilac navodi da se prvo krpe rupe u centralnim gradskim ulicama, a ako ostane sredstrava, onda i van centra.

Tako je "prioritet“ postalo i "Izvršenje radova na investicionom održavanju puta kroz Malu“, romsko naselje u MZ Dupljaj, u dužini od 1000 metara. Interesantno je da su na tom biračkom mestu socijalisti dobili 101, a naprednjaci samo 14 glasova. No, kad je put "rehabilitovan“, kad stigo asfalt, točno 12. aprila, četiri dana pred ponovljeno glasanje, došlo je do drastične promene izborne volje građana. Na ponovljenim izborima SNS je dobio 115, a SPS samo 14 glasova.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com