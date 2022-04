Uzbuna u Evropi: Rusija koristi gas  kao instrument ucene

Ujedinjeni protiv Rusije: Ursula fon der Lajen

27. 4. 2022. / 12.28

Predsednica Evropska komisije Ursula fon der Lajen je saopštila da je EK spremna za ovakav scenario i da je u bliskom kontaktu sa svim državama članicama, te da je u toku sastanak koordinacione grupe za gas i da se planira koordinisan odgovor EU.

Istakla je da su radili na tome da obezbede alternativne isporuke i "najbolje moguće" nivoe skladištenja širom EU. Najavila je i da će se nastaviti sa radom sa međunarodnim partnerima na obezbeđivanju alternativnih tokova. "Evropljani mogu da veruju da smo ujedinjeni i u punoj solidarnosti sa državama članicama koje su pogođene ovim novim izazovom. Evropljani mogu da računaju na našu punu podršku", poručila je Fon der Lajen.

Bugarski problemi

Bugarski ministar energetike Aleksandar Nikolov odgovorio je danas na pitanje o snabdevanju Srbije i Mađarske ruskim gasom koji dolazi preko Bugarske, da Bugarska "nije Rusija", da je lojalan partner svim susednim zemljama i da "neće praviti veštačke smetnje susednim zemljama", objavile su bugarske "Novinite".

Nikolov je na vanrednoj konferenciji za medije povodom saopštenja ruskog Gasproma o obustavljanju isporuka gasa Bugarskoj i Poljskoj istakao da je Bugarska obezbedila alternativne količine gasa za narednih mesec dana za kritične objekte kao što su bolnice.

Kada je reč o obrazloženju Gasproma da su isporuke gasa suspendovane pošto Bugarska nije platila količine isporučene u aprilu u rubljama kako je propisano ukazom ruskog predsednika, Nikolov je ocenio da Rusija prirodni gas koristi kao političko i ekonomsko oružje. "Sa pravnog i trgovinskog gledišta, bugarska strana nije napravila prekršaj", istakao je Nikolov.

Austrija plaća u rubljama

Austrijska naftna i gasna kompanija OMV prihvatila je uslove Rusije da ruski gas plaća u rubljama preko računa otvorenog u Gasprom banci, izjavio je danas austrijski kancelar Karl Nehamer.

"Mi, odnosno OMV, prihvatili smo uslove plaćanja, kao što je to učinila i nemačka vlada. Ocenjeno je da su uslovi plaćanja u skladu sa sankcijama (Rusiji)", rekao je Nehamer na konferenciji za novinare u Beču. Kako prenosi TASS, on je skrenuo pažnju na to da su Poljska i Bugarska odbile da plaćaju ruski gas u rubljama i da se sad suočavaju s problemom. Nehamer je dodao da ga je tokom posete Moskvi ruski predsednik Vladimir Putin uverio da će Austrija u potpunosti dobijati gas i ukazao na mogućnost da ga plaća u evrima.

