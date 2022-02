Uvoz sigurnih glasova: Obračun Brnabić i Đilasa

Đilas je narodni neprijatelj: Ana Brnabić

Foto: Dragan Kujundžić/Tanjug

5. 2. 2022. / 16.41

Predsednica Vlade Ana Brnabić nazvala je "sramotom i skandalom" video zapis koji je objavio lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas i nazvao ga "dokazom da Srpska napredna stranka organizovano dovodi ljude iz Republike Srpske (RS) kako bi dobili državljanstvo Srbije i glasali za SNS na izborima 3. aprila“.

Brnabić je ocenila da je nakon vređanja ljudi iz Marinkove bare i Borče, usledilo "brutalno vređanje" građana iz RS koje, kako je ocenila, Đilas i njegovi puleni tretiraju kao "stado koje neko može da organizuje, dovede i uceni da glasaju.

"To je opasna i skandalozna tvrdnja Dragana Đilasa, ali je dobro da naš narod u RS sad može da vidi šta on misli o njima, kako na njih gleda i zato je fenomenalno što je to objavio", rekla je premijerka.

"Da li je to istina? Ne, nije!“, zgražavala se Brnabić. "Nije objavio nikakav dokaz, pošto se to ne dešava, ali je objavio neki snimak nekih ljudi, nije naveo ni kada ni gde ili šta – jedino može da bude dokaz Đilasove frustracije pred izbore, i dokaz da se sprema sa svojim pulenima iz ‘Multikom stranke’. Kao što je ukrao ljude iz drugih stranaka ili ime udruženja, tako je lažirao neke snimke", rekla je Brnabić.

Lider SSP-a Dragan Đilas je nakon toga poručio premijerki da "iznosi neistine o svima koji drugačije misle" i to rečnikom koji nije primeren nikome ko je predsednik Vlade, te da su mu i pradeda, deda i otac rođeni u selu u okolini Drvara, i da nikada nije rekao nijednu uvredljivu reč o svojim zemljacima.

"Ti ljudi su nam potvrdili da im se organizuje prevoz i hrana. Javna je tajna da postoje kancelarije u Bijeljini, Zvorniku i drugim mestima u Republici Srpskoj gde se sve to organizuje. I sve pod uslovom da glasaju", naveo je Đilas.

Đilas je ranije je objavio na svojim nalozima na društvenim mrežama "ekskluzivan dokaz“ da SNS i Aleksandar Vučić građanima Republike Srpske "po ubrzanoj proceduri daju državljanstvo“ zbog izbora, odnosno da "uvozi sigurne glasove“. Jedini uslov je da glasaju za SNS.

U snimcima se vide kombi vozila sa registracionim oznakama iz RS i grupe ljudi. Tvrdi se da se radi o ljudima koje "dovoze u policijske stanice širom Srbije, a najviše u Beograd“. Da se radi o ljudima iz RS saznali su tako što su im rekli da traže brata i tako otkrili da "svaka grupa ima spisak i koordinatora“.

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović je dva dana ranije rekao da vlast namerno prijavljuje nove građane na adresi na Vračaru kako bi glasali za njih na predstojećim izborima.

"Odlazeća naprednjačka vlast u pokušaju da sačuva svoje privilegije i kriminal, pribegla je praksi o kojoj mnogo ljudi priča ovih meseci, a o čemu sada imamo i neki prikaz cele te situacije. Naime, u Ulici cara Nikolaja 72 na Vračaru smo dobili informaciju da je za kratak period prijavljeno 20 građana na prebivalište u Gradu Beogradu, da bi se na taj način SNS-u povećali izgledi za bolji rezultat na izborima“, istakao je Stefanović.

Parlamentarni, predsednički i beogradski izbori zakazani za 3. april nisu još ni raspisani, a kampanja se ozbiljno zahuktava. S obzirom da opozicija ovog puta može da ostvari dobar rezultat, pre svega u Beogradu, za očekivati je da ovo bude jedan od najprljavijih izbornih procesa u istoriji Srbije.

A.I./FoNet/N1

