Ursula fon der Lajen u Beogradu: Normalizacija odnosa Srbije i Kosova preduslov za evropski put 

31. 10. 2023. / 15.48

Tokom posete Beogradu predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sastala se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Nakon sastanka Vučić je na konferenciji za medije rekao da su imali "dobre razgovore" koji će se nastaviti u toku dana.

Fon der Lajen je povodom de fakto priznanja nezavisnosti Kosova rekla da se radi o sprovođenju Ohridskog sporazuma koji predivđa različite korake koji uključuju priznanje kosovskih dokumenata i institucija od strane Srbije, i što ide uz osnivanje Zajednice srpskih opština (ZSO), to treba da realizuje Kosovo.

Ona je istakla da bi to utrlo put normalizaciji odnosa Srbije i Kosova što je, kako je naglasila, neophodan preduslov za evropski put.

Visoka zvaničnica EU poručila je i da je "nasilni napad“ koji se 24. septembra dogodio u mestu Banjska na severu Kosova, potpuno neprihvatljiv, i da počinioci moraju da budu privedeni pravdi.

Ona je pozvala Srbiju da podrži evropski predlog statuta ZSO, a Kosovo da ga sprovede.

Nije pitanje za Srbiju

Predsednik Vučić je, pak, rekao da priznanje nezavisnosti Kosova za Srbiju nije pitanje, i da ga nije sramota da to ponovi i pred predsednicom Evropske komisije.

"Mi znamo šta su naše obaveze iz dijaloga i spremni smo da ih ispunimo“, kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je predsednici Evropske komisije preneo isto ono što je rekao evropskim liderima na nedavnim sastancima u Briselu – da je Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti, da zna svoje obavedze, ali i da je jasno šta ne može da učini protivno svom Ustavu.

"Znamo šta je to šta je Srbija prihvatila, a o čemu smo govorili, raspravljali i donosili zaključke u Skupštini. Odgovorno ćemo se odnositi prema ispunjavanju svojih obaveza, očekujući da će neki drugi ispuniti svoje obaveze od pre 11 godina“, rekao je Vučić ukazujući na to da Priština još uvek nije formirala ZSO, iako se na to obavezala Briselskim sporazumom iz 2013. godine.

Vučić je ponovio da je evropski predlog statuta ZSO dobra osnova za razgovore, i da je Srbija spremna da nastavi dalje razgovore.

"Ako hoćete da budem sasvim iskren, plašim se da nećemo videti skoro ZSO, jer znam dobro sve balkanske trikove, odvano sam naučio da ih prepoznam, i plašim se da ćemo biti u težoj poziciji“, ocenio je Vučić.

Podvukao je da je suština da Srbija učini više ustupaka, što je, kako je rekao, i logično, imajući u vidu stavove zemalja članica EU o Kosovu.

"Mi se svaki put kao iznenadimo odakle ti stavovi. Prosto to su njihovi stavovi, i to su mnogo blaži stavovi od onoga što čujem na sastancima“, naglasio je Vučić.

Rekao je da tu nema lakih i lepih stvari, ali da Srbija mora da "gura dalje“ i da se razvija.

Plan za Zapadni Balkan,

Fon der Lajen je naglasila i da je danas imala odlične razgovore sa Vučićem, i da je prva poruka da je proširenje na vrhu agende EU.

"Vreme je globalnih turbulencija, moramo da ojačamo jedinstvo i bezbednost našeg kontinenta“, poručila je Fon der Lajen, naglasivši da je proširenje najbolje rešenje koje predstavlja obećanje mira i prosperiteta.

"To je jedinstvena prilika kojoj niko drugi ne može da parira, ubeđena sam da ćete iskoristiti ovaj trenutak. Srbija je već jedna od najnaprednijih zemalja u evropskim integracijama, i želimo da nastavite da nam se približavate“, rekla je i pozvala Srbiju da usaglasi svoju spoljnu politiku sa evropskom.

Fon der Lajen je pohvalila razvoj srpske privrede, i da je prihod po glavi stanovnika u Srbiji trenutno na 44 odsto proseka u EU.

"Želimo da budemo još bliže, a da bismo bili bliže imamo već investicioni plan od 30 milijardi evra, koji brzo donosi rezultate, kao što je vetropark u Kostolcu i gasni intekontektor između Srbije i Bugarske“, rekla je Fon der Lajen.

Plan za Zapadni Balkan, kako je objasnila, podrazumeva otvaranje evropskog tržišta za kompanije iz regiona, uz istovremeno stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta.

"Potencijal je ogroman. Kada bude zaokružen možemo BDP na Zapadnom Balkanu da povećamo za 10 odsto“, naglasila je Fon der Lajen, ističući da je neophodno da zemlje kandidati sprovedu reforme.

Medijski zakoni završtetak važnih reformi

Rekla je da je Srbija, usvajanjem izmena medijskih zakona, završila važne reforme u toj oblasti, ali da je važno nastaviti sa radom i u drugim oblastima, poput nezavisnosti pravosuđa, unapređenja poslovnog ambijenta, obrazovanja…

"Proces pristupanja se zasniva na zaslugama, to je važno, jer ako postiugnete razultate, idete napred. Zato je fer da imamo isključivo takav proces zasnovan na zaslugama“, kazala je.

Predsednica EK je naglasila da je proširenje dvostran proces, za koji moraju da se spreme kako zemlje kandidati, tako i zemlje članice EU.

Tokom posete Zapadnom Balkanu Fon der Lajen je danas pre podne posetila Crnu Goru, a sutra će posetiti Bosnu i Hercegovinu.

Z.S/N1

