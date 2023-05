Učenici: Privođenje i pritvor zbog pretnji i ismejavanja zločina u školi

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

6. 5. 2023. / 12.37

Trojici maloletnika određen je pritvor do 30 dana jer su slali drugarima preteće poruke da će poneti oružje u školu, uz fotografije, dok je devojčica koja je na TikToku ismevala tragediju koja se dogodila u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" privedena na informativni razgovor.

Dežurna sudija za prethodni postupak Višeg suda u Novom Sadu Slobodanka Gutović, u svojstvu sudije za maloletnike, odredila je pritvor do 30 dana iz razloga što postoje okolnosti koje ukazuju na to da će ometati postupak uticajem na svedoke i zbog okolnosti koje ukazuju na to da bi u kratkom vremenskom periodu mogli da dovrše pokušano krivično delo, javlja 021.rs.

Ovi maloletnici su društvenoj mreži Instagram objavili preteće poruke uz fotografiju noža i puške za koju se uspostavilo da je replika.

Pretresom stana jednog od njih policija je pronašla repliku automatske puške.

Osumnjičeni maloletnici iz Novog Sada, Beočina i Temerina privedeni su nadležnom sudiji Višeg suda u Novom Sadu.

Veličala ubicu

Privedena devojčica je na TikToku objavila snimak u kojem je ismevala ubistvo koji se dogodio u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru i veličala učenika koji je ubistvo počinio.

Budući da je reč o maloletnom licu, protiv roditelja će biti podnesene odgovarajuće prijave, rečeno je portalu N1 u MUP-u Srbije.

Sve ovo dešava se dan nakon masovnog ubistva kod Mladenovca i nekoliko dana nakon što je dečak pucao u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i ubio i ranio više dece i ljudi.

Nekoliko sličnih incidenata u školama dogodilo se dan nakon tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar".

B.G.021.ra/N1