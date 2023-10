Ubistvo u Briselu: Uzbuna u Evropi

U napadu u Briselu koji se dogodio u ponedeljak uveče poginule su dve osobe švedske nacionalnosti. Osumnjičeni za napad je Tunišanin (45) koji je ilegalno boravio u Belgiji, a navodno je nakon celonoćne potrage ubijen.

Nivo bezbednosti zbog terorizma u prestonici je podignut na najviši nivo, a postoji i "ozbiljna pretnja" u ostatku Belgije.

Rojters prenosi izjavu tužioca koji je potvrdio da je osoba ubijena, ali da nije potvrđeno da je reč o osumnjičenom za sinoćnji napad u kojem su ubijena dva švedska navijača. Portal nieuwsblad.be navodi da je na istom mestu pronađeno i oružje za koje se sumnja da je korišćeno u sinoćnom napadu.

Belgijsko tužilaštvo istražuje video-snimak objavljen na društvenim mrežama u kojem osumnjičeni za sinoćnju pucnjavu u Briselu, u kojoj su ubijene dve osobe, preuzima odgovornost za napad i kaže da je pristalica Islamske države.

Brussels Shooting: A suspect has been shot, but it is not yet clear whether it is the perpetrator of the attack. This is reported by the federal public prosecutor's office. #Belga #BrusselsShooting

Na snimku se vidi osumnjičeni, između ostalog, kaže da je upucao tri osobe švedske nacionalnosti.

Pored dve osobe koje su ubijene, treća je sa teškim povredama hospitalizovana, ali se nalazi van životne opasnosti.

Nivo uzbune u Briselu je podignut na četiri, što je maksimum, i znači da je u pitanju ozbiljna i neposredna pretnja. Nivo uzbune nije bio tako visok još od terorističkog napada u metro stranici i na aerodromu u Briselu 2016. godine, u kojem su stradale 32 osobe.

Belgijski premijer Aleksander de Kro izrazio je danas saučešće švedskom kolegi Ulfu Kristersonu nakon što su u Briselu ubijene dve osobe švedske nacionalnosti.

Premijer Belgije upozorio građane da budu na oprezu

Belgijski premijer Aleksander de Kro oglasio se na društvenij mreži X. U prvoj objavi je izrazio najdublje saučešće porodicama "kukavičkog napada u Briselu".

"Pažljivo pratim situaciju zajedno sa ministrima pravde i unutrašnjih poslova. Pratimo situaciju i molimo stanovnike Brisela da budu na oprezu", napisao je.

U sledećoj objavio je naveo da je izrazio iskreno saučešće premijeru Švedske zbog napada na švedske državljane.

Belgium sends its sincere condolences to the people of Sweden.

This terrorist attack shakes the foundations of our peaceful societies.

We offer our unwavering solidarity in the face of this blind hatred.

We will counter terrorism together with even greater determination.

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) October 17, 2023