U novom broju o vojsci Kosova: Samo se vi naoružavajte

Formiranje vojske Kosova: Kosovska zastava na američkim vojnim vozilima

Foto: AP Photo

11. 8. 2023. / 8.12

Kad god Aleksandar Vučić podigne vojsku Srbije prema Kosovu, jer je to u njegovoj nadležnosti “glavnokomandujućeg”, a Ana Brnabić policiju (njena ingerencija), vlasti u Prištini trljaju ruke jer eto obrazloženja NATO-a zašto materijalno i tehnički pomaže još zvanično neformiranu, ali i te kako postojeću kosovsku vojsku – potezi vrha vlasti u Srbiji praktično omogućavaju jačanje, modernizaciju i naoružavanje potencijalnog neprijatelja… Poslednja vežba Vojske Srbije izvedena na Pasuljanskim livadama, gde je prikazana borbena moć novouvedenog naoružanja, svakako će biti “zeleno svetlo” za NATO da dodatno, donacijama ili prodajom, u stvari poklonom, dalje naoružava kosovske policijske i vojne snage.

“Nek se oni naoružavaju, mi smo i dalje jači od njih”, lakonski odgovara Vučić u svim javnim nasupima, u sebi svojstvenom stilu; to ponavlja i predsednik mu matične stranke Miloš Vučević, sada na funkciji ministra odbrane, “ovisnik” od televizijskih gostovanja. Obojica kukaju kako je to protiv Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, a onda se u sve uključuje večiti “vršilac dužnosti” direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, bivši portparol Koštuničine DSS, svakodnevnim saopštenjima o tome, i to “oštrim” jezikom.

I dok oni izdaju “oštra” saopštenja ili “pretnje” preko ekrana televizija Pink i Hepi, Kosovo polako zaokružuje svoj projekat od 5.000 vojnika, dobro opremljenih i obučenih, jer čitav taj posao radi NATO sa svojom logistikom i instruktorima…

Pročitajte ceo tekst Davora Lukača u nedeljniku "Vreme“ od četvrtka (10. avgusta)

Pretplatite se na digitalno izdanje