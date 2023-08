U novom broju: Ko je ko u Vojsci Srbije

“VRHOVNI KOMANDANT” I POSILNI: A. Vučić, M. Mojsilović i M. Vučević

25. 8. 2023. / 15.15

“U ovoj zemlji postoji neko ko je važniji od samog Boga. Razumete! Kad porastete, kašće vam se samo. Možda!” Ova rečenica Dragana Nikolića iz filma “Tito i ja” možda bi najbolje mogla odslikati sadašnje stanje u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane i odgovora na pitanje nezadovoljnih oficira, od potpukovnika naniže, preko podoficira do profesionalnih vojnika. O svemu odlučuje jedan čovek. To je Aleksandar Vučić preko svojih partijsko-insajderskih savetnika, a načelnik Generalštaba i ministar odbrane su tu samo “pajaci”, koji privilegije ipak umeju da iskoriste.

TANDEM IZ MINISTARSTVA

Nosilac funkcije ministra odbrane Miloš Vučević je tu samo “zabavljač”, osoba kojoj je stalo do samopromocije i pre nego što je postao karikaturalni predsednik Srpske napredne stranke. “Triling” Vučević–Dačić–Vesić prosto se nadmeće ko će češće gostovati u jutarnjim programima RTS-a, Pinka, Hepija i Prve televizije. Ipak, pošto se ovaj tekst odnosi na pitanje sistema odbrane, logično je zapitati zašto ministar odbrane u tim svakodnevnim gostovanjima priča o svemu i svačemu, od pretnji vojskom Kosovu, do prozivanja “botova”, “neprijateljskih medija”, opozicije… Jednom rečju, o svemu onome što izlazi iz ingerencije ministra odbrane. A koliko Vučević odlučuje o politici i potezima Ministarstva odbrane – isto onoliko koliko i čistač ulica Sadrija u Zemunu o razvojnim planovima Gradske čistoće. On je tu da se slika i priča uopštene priče, prepričava ono što je stvarni ministar i odbrane i svega drugoga Vučić rekao.

