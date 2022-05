“Tvrda kohabitacija” Plenkovića i Milanovića: Udbašenko i Kremljenko

Hrvatski sabor da blokira ulazak Finske u NATO: Zoran Milanović

Foto: Tanjug

2. 5. 2022. / 19.36

Verbalna čašćenja dva najodgovornija čoveka u Hrvatskoj ovih dana doživljavaju svoj vrhunac. Iako sukobi i međusobne svađe datiraju od kako je Zoran Milanović postao predsednik, ovih dana na delu je, kako su obojica dugo najavljivali, "tvrda kohabitacija".

Javnost u Hrvatskoj saglasna je da su tokom protekle nedelje predsednik i premijer Hrvatske u međusobnim uvredama prešli granice pristojnosti, a opšti utisak je da je Milanović ipak nepristojniji. Iako ne postoji tema oko koje su u saglasju, motiv za verbalna nadgoranjavanja su rat u Ukrajini i politička kriza u Bosni i Hercegovini.

Sve je počelo prošle nedelje, posle najave da bi Finska i Švedska mogle da postanu članica NATO. Milanović je stava da bi hrvatski Sabor to trebalo da blokira, dok se ne sprovede izborna reforma u BiH. To mu je bio još jedan povod da premijera nazove kukavicom. Andrej Plenković mu je poručio da "ako je frajer" sam blokira Finsku i Švedsku na Samitu lidera NATO, a ne da za to koristi parlamentarnu većinu u Saboru.

Nije Milanović bio zadovoljan ni novom rekonstrukcijom Vlade nakon niza afera ministara, iskoristio je priliku da ministra odbrane Marija Banožića nazove kriminalcem, a premijera "udbašenkovićem".

Nije mu ni Plenković ostao dužan, pa je odgovorio da je Milanović "štetočina", "jedna sramota, jedan karijes s Pantovčaka" i najavio da Vlada više neće sarađivati sa predsednikom Hrvatske. Dodao je i da je uveren da Milanović "ima nekih ozbiljnih problema" i da bi o njima trebalo da se izjasne stručnjaci.

Ni godišnjica ustrojenja "4. Brigade Zbora narodne garde" nije protekla mirno. Iako su obojica prisustvovali događaju, Milanović je u poslednjem trenutku zatražio promenu protokola pa su, kao i do sada, na isti dođaj došli odvojeno. Nakon obavljene državničke dužnosti, nastavili su po starom. Jedan drugog nastavili su da oslovljavaju sa "udbašenko" i "karijes Pantovčaka".

"Moram reći udbaški naslednik. Gojenac. Je li to uveda? To je činjenica, to je gola činjenica", rekao je Milanović i ocenio da Hrvatsku vladu danas vode ljudi bez morala.

Još jedan povod za neslaganje, koje postoji još od početka Milanovićevog mandata, bila je kupovina 12 višenamenskih borbenih aviona iz Francuske. Prema njegovim rečima, bilo bi bolje da je Hrvatska kupila stotinu bespilotnih letelica i ojačala protiv-vazdušnu odbranu, ali da je premijer Andrej Plenković lično odlučio da kupi avione koji su Hrvatskoj "nepotrebni, za rat beskorisni, ali dobri za pokazivanje".

Dok pljušte uvrede, analitičari u Hrvatskoj veruju da je Milanović otvorio Pandorinu kutiju koja bi mogla da rezultira smanjenjem ovlašćenja predsednika Republike u sferi odbrane. Zoran Milanović tražio je veća ovlašćenja predsednika, a prema najavama ministra odbrane Vlada na to neće odgovoriti.

"Nećemo mu ispuniti zahtev. Zakon je trebalo da definiše ovlašćenja predsednika u mirnodopsko vreme, za vreme rata, a kao takav nije dovoljno specifikovan i Milanović koristi prostor u zakonu i radi stvari koje radi, a vidimo da to stvara probleme za hrvatsku vojsku", rekao je Banožić.

Na pitanje novinara da li to znači da će novi zakon smanjiti ovlašćenja predsednika, Banožič je zaključio da je vojsci "potreban mir".

S.P./Novosti/Hina/N1

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com