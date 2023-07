Turski “Džinsi” napušta Srbiju: Otkazi radnicima SMS porukom

Foto: Ljiljana Stojanović

6. 7. 2023. / 14.35

U SMS poruci se radnicima prenosi “emocija” turske kompanije da su posle 12 godina rada u Srbiji i truda “da sve negativnosti u svetu u poslednje 3 godine prevaziđu koliko god mogu” i nastave sa radom u Srbiji, na žalost odlučili da “izvrše likvidaciju zbog snabdevanja materijalom i zbog uslova na evropskom tržištu”. Jer tekstilni sektor je, stoji u poruci, u ovoj krizi najteže pogođen.

Poručuje “Džinsi” i da će “plate vama, našim cenjenim zaposlenima, biti isplaćene u celosti”, te da su “započeli pregovore sa drugim investitorima o njihovom zaposlenju”.

Nema zvanične potvrde

Još uvek nema nikakve zvanične potvrde o tome da Džinsi odlazi iz Srbije, niti obaveštenja radnicima o njihovom daljem statusu kao i isplati zaostalih plata. Sve se svodi na SMS poruku.

Sudeći prema tvrdnjama iz poruke, ali i iz izjave gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića dok je otvarao privatnu polikliniku, ne treba isključiti da će radnici “Džinsija” stvarno biti zbrinuti jer on, Cvetanović, tvrdi da je razgovara o njihovom novom zaposlenju.

Tako je naveo da je, koliko juče, “bila jedna italijanska kompanija koja se bavi autoindustijom i koja je zainteresovana da preuzme ’Sintetiku’ i deo obaveza i deo radnika ‘Džinsija’”.

Rekao je Cvetanović da je “zainteresovan” i “Auto-stop” da prihvate deo radnika i odmah nastave proces proizvodnje. Misli gradonačelnik Leskovca da je i kompanija "Jura“ zainteresovana da zaposli preko 200 radnika.

Cvetanović nije objasnio šta će biti sa radnicima "Džinsija“ koji su šili farmerice, kako mogu da nastave da rade u ovim kompanijama koje se bave sasvim drugim deltanostima. “Auto stop” se bavi šivenjem presvlaka za sedišta automobile što jeste neka približna aktivnost, ali šta bi mogli da rade u “Juri” u kojoj se, kolokvijalno rečeno, “motaju kablovi”, je nepoznanica.

Gradonačelnik Leskovca nije hteo da odgovori na pitanje potpisnice ovih redova da li je turska fabrika “Džinsi” plaćala gradu za korišćenje prostora bivše "Sintetike“.

Grad Leskovca je iz budžeta kupio tu firmu i kasnije je ustupio "Džinsiju“. Cvetanović je rekao da “neće da odgovara jer novinarka kasni” na početak konferencije za medije koja je bila zakazana povodom sečenja vrpce na prostorijama private poliklinke, a za koju građani tvrde da radi već godinu dana.

Gradonačelnik Leskovca očigledno nije planirao nikakvu konferenciju za novinare povodom otkaza za 1.000 radnika "Džinsija“.

Kad je gradonačelnik ponosan

Zato je odgovarao na pitanja drugih novinara zašto je “izuzetno ponosan “ što je na čelu grada koji je uspeo da po četvrti put dobije BFC sertifikat za pozitivno poslovno okruženje sa procentom ispunjenosti od 96,33 odsto.

"Zaposlili smo 10.000 ljudi u prethodnih deset godina, a samo u tekućoj godini 2.046 osoba, povećavši stopu zaposlenosti za 5,6 odsto, duplo više nego na nivou Srbije”, hvalio se Cvetanović.

"Kada smo došli ‚Džinsi’ je radio u jednoj maloj fabrici, gde nije bilo čak ni krova. Bila je to napuštena fabrika ‘Leteks’ gde je bilo samo 20 radnika, a došli smo do brojke od skoro 1000 zaposlenih. Omogućili smo im kupovinu, pre svega Vladi Republike Srbije, prostora u Radničkoj ulici, a onda je država, zahvaljujući radu lokalne samouprave, od propalog i devastiranog preduzeća ‘Sintetika’ napravila najperspektivniju firmu. Tu je država uložila preko 200 miliona dinara. U međuvremenu su mnogi pisali o lošim uslovima, šta će nama firma iz Turske, imaju niske plate, treba da odu, a onda kada se tako nešto desi onda je to skandala,”, rekao je Cvetanović.

Što se ostalih dugovanja "Džinsija“ tiče, Cvetanović kaže da će tek da se izađe u javnost sa kompletnim brojkama.

"Oni su radnicima isplatili majsku platu i obećali su da će biti isplaćen i dug. Vodovodu ta fabrika duguje 350.000 dinara, a ostale dve fabrike duguju negde do 3,5 miliona. Struja je nešto drugo, a mi pregovaramo sa ove dve zainteresovane firme da preuzmu obaveze koje se tiču lokalne samouprave i naših firmi, a ne prema EPS-u.“, rekao je on.

Cvetanović nije objasnio šta je tačno on kao gradonačelnik koji je “ponosan” na BCF sertifikat – ma šta to značilo a praktično se ne vidi utiicaj i značaj za kvalitet života građana – učinio da oko 1.000 radnika “Džinsija” ne dobije otkaz SMS porukom.

Tim pre što je i sam rekao novinarima da se to očelivalo .

Lokalnu vlast radnici “Džinsija” ne zanimaju

“Lokalnu vlast ne interesuju radnici ‘Džinsija’ koji su ostali bez posla već ih jedino brine što se ovo dešava pred moguće izbore”, kaže obornik Grupe građana “Za Leskovac ZAJEDNO” u Skupštini grada Nenad Zdravković.

On kaže da je na mogućnost zatvaranja “Džinsija” ova odbornička grupa ukazivala na sednicama Skupštine grada i pre nedelju dana i pre tri meseca.

“Mi smo tada razotkrili nameru gradonačelnika da ćuti o problemu koji se trenutno dešava i da sve te probleme političkim manevrima gurne pod tepih”, rekao je on.

Zdravković tvrdi i da su dugovi ove fabrike za vodu i struju ogromni, da je na dan 4. jul 2023. njihova ukupna blokada iznosila 560 miliona dinara, ali da će biti, prema informacijama koje ima, da ona iznosi pet miliona evra.

“Dan posle SMS poruke sa otkazom je ispred ‘Džinsija’ trebalo da se održi protestni skup radnika, a razlog neodržavanja je što je rečeno da će samo podobni radnici biti zaposleni kod eventualnog novog investitora,“ rekao je Zdravković.

Iz stečaja se ne naplaćuju plate

Advokat Nemanja Stanković na pitanje da li ima saznanje da je bilo koji radnik u Leskovcu ikada uspeo da naplati svoju zaostalu zaradu iz stečaja rekao da u njegovoj praksi toga nije bilo.

"Zakon o radu je tu jasan, na osnovu njega će radnici moći da ostvare svoja prava, ali ovde su dublji problemi. Šta će ljudi dalje da rade, mnogi od njih imaju kredite, kruže neke poruke da su neki od njih u opasnosti da zbog visokih kredita dođu na rub egzistenicije,“ upozorio je Stanković.

Radnici se plaše

Radnici “Džinsija” ne smeju da pričaju sa novinarima. Čak ni nezvanično. Nadaju se da će negde dobiti neki posao i zato odbijaju svaki razgovor.

Ovakvo ponašanje nije retkost, tim pre što kao upozoravajuće primere imaju kolege iz drugih stranih kompanija koji su dobijali otkaze zato što su ukazivali na problem radnika u tim kompanijama. Sudski procesi tim povodom dugo traju, a kompanije odbijaju da te ljude vrate na posao, iako su dobile nalog inspekcije rada da to moraju da učine. A sindikati su nevidljivi .

U međuvremenu je ipak najavljeno okupljanje radnika ispred fabrike.

Zvanično saopštenje Grada Leskovca

Iako je kao rešenje za otpuštene radnike kompanije "Džinsi“ gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović pomenuo kao sigurnu stvar italijansku kompaniju "Aunde“, to nigde ne piše u zvanično objavljenom saopštenju na sajtu grada. Tu se samo navodi da je Cvetanović razgovarao sa predstavnicima ove kompanije o “potencijalima za saradnju”.

O radnicima Džinsija i prostoru bivše “Sintetike” ni reči.

U ovom saopštenju je čudno i što nije objavljeno istog dana kada se tvrdi da je sastanak održan, kako se uvek radi, već tek dan kasnije pošto je počela da se podiže velika buka u javnosti zbog otkaza koje je SMS porukama podelio "Džinsi“.

Pretpostavlja se da je saopštenje trebalo da posluži za smirivanje krize u javnosti.

