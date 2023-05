Tunel kod Pančevačkog mosta: Neiskorišćen resurs za rasterećenje gradske gužve

FOTO TANJUG/ MGSI/ JOSIP VEBER/ bg

U blizini Pančevačkog mosta, na Adi Huji nalazi se tunel sa dve nezavisne cevi, koji bi mogao značajno da rastereti saobraćajnu gužvu u Beogradu. On je decenijama zapušten, a njegove cevi su zakrčene korovom i fekalijama.

Da postoji politička volja i razum, delovi Beograda poput Karaburme, Višnjice i Mirijeva mogli bi već do sledeće godine da dobiju BG voz, rekao je danas u emisji “Probudi se” narodni poslanik Đorđe Miketić.

"Građani su već platili ove tunele, i mogu se koristiti odmah, potrebno je samo postaviti pragove, prugu i sagraditi nadzemna stajališta. Suprotno tome, gradonačelnik Šapić radi na proširenju Mirijevskog bulevara ka ovim naseljima jer je ovde svakodnevno začepljenje drumskog saobraćaja. Kada se završi ogromno naselje Sunnyville na Višnjičkoj banji, zakrčenje će biti još gore. Naravno, sve ovo je urađeno neplanski i zato mi nudimo rešenje – po ovom promišljenom planu iz 70-ih godina“, poručio je on.

Naglasio je da bi se produžetkom linije BG voza do Karaburme, Višnjičke banje, Mirijeva, pomenuta naselja bi se povezala sa centrom i sa Novim Beogradom do kojih bi se stizalo u 15 minuta a ne 45 minuta koliko sada treba.

Plan nije uspeo zbog novca

Ovaj tunel sagrađen u okviru projekta koji je povezivao stanice "Beograd Centar“ i "Pančevački most“, u prostoru prema budućoj stanici "Karaburma“, čija je gradnja bila predviđena tadašnjim projektom. Da je plan realizovan, ovo bi bio treći železnički terminal u prestonici, uz Batajnicu i Beograd ranžirnu stanicu. Ta dva koloseka su trebala da budu povezana sa stanicom "Karaburma“ koja je planirana za 34 koloseka, sa kapacitetima prijema putničkog "BG voza“ i teretnog saobraćaja.

U međuvremenu su se planovi promenili zbog razvoja luke Beograd. Železnice su čak krajem 90-ih pripremile projekat koji predviđa izgradnju pet koloseka u stanici Karaburma za potrebe "Beovoza“, ali usled teške ekonomske situacije, nije realizovan, pisale su Novosti.

Još 2014. godine najavljeno je iz Železnica Srbija da čim se Grad opredeli za konačno rešenje luke Beograd, to će stvoriti uslove da se uradi projekat stanice "Karaburma“. “Koloseci će pre ili kasnije biti izgrađeni”, rečeno je tada za Novosti.

Tunelske cevi izgrađene sedamtesetih

Leva tunelska cev izgrađena je u periodu od 1975. do 1977. a desna 20 godina kasnije. Obe su dužine po 600 metara i rađene su klasičnom metodom. Ovi tuneli nisu u funkciji do današnjeg dana, iako bi omogućili proširenje trase "BG voza“ do stajališta Karaburma i Rospi ćuprija, koja bi mogla da bude spas stanovnicima Višnjice i Mirijeva.

Poslednja stanica BG voza

Glavna zamisao je bila da "Karaburma“ bude poslednja stanica "BG voza“, a idejnim projektom je predviđeno da se pored dva tunela koja postoje, izgradi i treći. On bi se nalazio između stanice Beograd Dunav, ispod pančevačke pruge i takođe bi ulazio u stanicu "Karaburma“ za vozove koji bi išli oko Kalemegdana.

