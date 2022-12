Transport energije: Iz Azerbejdžana ispod Crnog mora za Rumuniju

Sporazum o novom izvoru električne energije: Bukurešt, danas

Foto: AP

17. 12. 2022. / 15.11

Lideri Azerbejdžana, Gruzije, Rumunije i Mađarske potpisali su danas u Bukureštu sporazum o transportu čiste energije putem podvodnog električnog kabla u Crnom moru iz Azerbejdžana za Evropu, prenosi Ađerpres.

Sporazumom je predviđeno da električni kabl dužine 1.100 kilometara i snage od 1.000 MV prolazi ispod Crnog mora, od Azerbejdžana do Rumunije. To je deo nastojanja EU da nadomesti energiju koju je dobijala iz Rusije.

S obzirom na trenutni bezbednosni kontekst koji obeležava ruski napad na Ukrajinu treba da uspostavimo bolju saradnju i pokažemo više solidarnosti za ublažavanje zajedničkih problema – rekao je rumunski predsednik Klaus Johanis.

Ursula fon der Lajen predsednica Evropske komisije je istakla da je "Evropska unija uspela da nadoknadi smanjenje ruskog gasa. Ali ne govorimo samo o upravljanju novom geopolitičkom situacijom. Radi se o stvaranju budućnosti za nas u smislu čistih, dostupnih i sigurnih izvora energije, a to su oblici obnovljive energije.“

EU je spremna da pruži finansijsku podršku tom projektu kada bude sačinjena studija izvodljivosti, rekla je Fon der Lajen.

"Kabl ispod Crnog mora mogao bi da prenosi struju do naših suseda u Moldaviji i na Zapadnom Balkanu i naravno do Ukrajine. To će pomoći u obnovi ukrajinskog energetskog sistema i obnovi zemlje – naglasila je Fon der Lajen.

S.Ć./Tanjug