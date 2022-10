Tonino Picula: Vučić je dugo živeo u alternativnoj stvarnosti

Nije isključena obustava pregovora: Tonino Picula

Evropski poslanik i autor izveštaja o novoj Strategiji proširenja Evropske unije Tonino Picula izjavio je sinoć za N1 Zagreb da, ukoliko predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavi sa ovakvom politikom, ne isključuje prekid pregovora Srbije o pridruživanju EU.

Ovo je prva i još uvek jedina reakcija nekog evropskog zvaničnika povodom jučerašnjeg istorijskog obraćanja predsednika Aleksandra Vučića naciji.

Tonino Picula je istakao da je od mnogih stvari koje je rekao Vučić, možda najznačajnija njegova izjava, koju treba zapamtiti, da će morati da proceni da li je došlo vreme da se prihvati drugačija realnost.

"Čini mi se da je on dugo živeo u alternativnoj stvarnosti, pokušavajući da spoji nemoguće, a okolnosti su mu dugo išle u prilog. Sa promenom koja je nastala na geopolitičkom planu posle 24. februara i ruske agresije na Ukrajinu mnogo toga se promenilo i ubrzalo“, rekao je Picula.

Smanjuje se manevarski prostor za dosadašnju politiku Vučića, kazao je Picula, naglasivši da se moraju poštovati neki novi prioriteti, te "da predsednik Srbije mora da pripremi srpsku javnost za mnoge nepopularne odluke koje mora da sprovede, a biće u oštroj suprotnosti sa narativom koji prevladava od njegovog dolaska na vlast, pre svega kada je reč o Kosovu.“

"Bez obzira kako to tumači gospodin Vučić. Srbija je na nišanu jer moramo znati da dugi niz godina ima najnižu proceduru poštovanja zajedničke evropske spoljne politike od svih zemalja kandidata i jedina je država u Evropi pored Turske i Belorusije koja nije uvela sankcije Rusiji. Rekao bih da je možda kap koja je prelila to evropsko i američko strpljenje bio potpisan memorandum o razumevanju između dva ministra spoljnih poslova Selakovića i Lavrova u Njujorku. Rekao bih da je to neka vrsta karikaturalnog dogovora. Aleksandru Vučiću je strahovito smanjen manevarski prostor“, objasnio je on.

Prema njegovim rečima, sastanak u Pragu bio je tačka koja vodi ka znatno kritičnijoj i oštrijoj politici evropskih institucija prema Srbiji.

Komentarišući napredak Srbije u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, Picula je rekao da su oni praktično već zamrznuti jer dugo nije otvoreno nijedno novo pregovaračko poglavlje ili klaster, a sve su manje šanse Srbije da bilo šta otvori do kraja ove godine sve manje.

"Šta će zapravo biti u novom izveštaju EK koji ćemo mi u EP imati prilike da čujemo u sredu, po meni je i dalje otvoreno pitanje. Dan kasnije, zajedno sa svojim kolegama iz spoljnopolitičkog odbora, glasaću o izveštaju koji sam napisao, o novoj strategiji proširenja Evropske unije“, najavio je Picula.

" Još postoji mogućnost da Srbija popravi svoju percepciju nekom drugom politikom. Ako to ne učini, rešenje nije isključeno. Ako predsednik Vučić nastavi sa ovom politikom, ako izazove dodatne kritike u EU, onda nije isključena obustava pregovora“, rekao je evroposlanik.

