“Tiršova 2”: Više se radilo na obećanjima nego na izgradnji

Obilazeći gradilište u maju 2022, Aleksandar Vučić izjavio je da će "Tiršova 2" biti završeno do početka 2025. godine

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

31. 5. 2023. / 18.29

Da je bilo prema obećanjima predsednika Aleksandra Vučića, ali i drugih funkcionera, Univerzitetske dečje klinike "Tiršova 2" već bi uveliko radila. Ali kako prenosi agencija FoNet, trenutno se na gradilištu ništa ne dešava.

Pripremni radovi na izgradnji nove Univerzitetske dečje klinike "Tiršova 2" počeli su 11. oktobra 2021. godine, a kako je zabeležio reporter FoNeta na licu mesta, danas na gradilištu nije bilo ni radnika ni građevinskih mašina.

Agencija navodi da je njihov reporter zatekao samo portira koji je rekao da za sada radovi stoje, ali nije mogao da precizira tačan razlog za to.

Na licu mesta istaknuta je građevinska tabla sa informacijama o gradilištu, na kojoj je napisano da su u toku pripremni radovi koji prethode izgradnji faze 1 i faze 2 Univerzitetske dečje klinike "Tiršova 2".

Navodi se da je investitor je Republika Srbija, a naručilac Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Kao početak radova naveden je 11. oktobar 2021. godine, a završetak je planiran za 25. jul 2023. godine.

Među poslednjim obećanjima koja su se čula bilo je ono da će "Tiršova 2" biti završena najkasnije do početka 2025. godine. To je u maju 2022. izjavio Aleksandar Vučić prilikom obilaska gradilišta sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem. Tada je rečeno da će pripremni radovi biti završeni do novembra, a ceo projekat najkasnije do početka 2025.

Obećanja o završetku Univerzitetske dečje klinike čuju se godinama. Kako podseća portal Istinomer da je ispunjeno obećanje iz novembra 2018. klinika bi već bila otvorena.

Početkom te godine, u vreme kada je počinjala kampanja za beogradske izbore, i tadašnji direktor “Tiršove”, nosilac liste SNS, a potom i novi gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić bio je uveren da će nova zgrada “biti završena u narednih četiri-pet godina”.

Čulo se svojevremeno od predsednik Srbije i da će nova bolnica biti završena do 2022, ali da će se potruditi da to bude čak i pola godine ranije.

Skupština Srbije usvojila je početkom februara 2020. Zakon o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam za izgradnju nove klinike, ali radovi nisu počeli na proleće. U maju te godine gradonačelnik Beograda izjavio je da bi to moglo da se desi krajem 2020. ili početkom 2021. Godine.

Početkom 2020. godine, pred start nove kampanje za republičke i beogradske izbore, Radojičić opet navodi da je za njega izgradnja "Tiršove 2" najvažniji projekat, ali ovog puta ističe da je rok za završetak 2024. godina.

U trenutku kad je već bio odlazeći gradonačelnik, prošle godine naveo je da izgradnja nove klinike "dobro napreduje" i da je plan da se temeljna jama završi do kraja novembra.

Novi rok je početak 2025. godine, barem prema obećanju predsednika Vučića.

B.G./FoNet/Istinomer