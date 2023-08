TikTok izazov opasan po život: Piju deterdžent, drugi se kupaju u njemu

U najnovijem talasu bizarnih izazova na TikTok-u korisnici su počeli da konzumiraju deterdžent za pranje veša pod nazivom Boraks, iako na proizvodu jasno piše "Ne gutati“. Kako tvrde u svojim video sadržajima, ova supstanca je korisna za detoks organizma i lečenje raznih bolesti uključujući upale, bolove u zglobovima, kamen u bubregu, hronični umor i probleme sa erekcijom.

Sve izjave su demantovali zdravstveni stručnjaci.

Boraks često ima i širu namenu od deterdženta za pranje veša. Koristi se kao pesticid za mrave i bubašvabe, sredstvo za ubijanje korova, u pastama za zube i kozmetici. Ali neki korisnici društvenih mreža sada ga koriste tako što dodaju prstohvat u vodu ili kafu, sve promešaju poput Cedevite i očekuju da će zdravstveni problemi nestati istog časa.

Borax, a powdery substance found in laundry detergent, is banned in U.S. food products.

But some on TikTok have falsely suggested it can reduce inflammation and help with joint pain. https://t.co/2i9LSOccLC

