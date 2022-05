The Smile – „A light for Attracting Attention“: Jecaj nad onim što dolazi

IMG-2183

Službena verzija nam kazuje da je The Smile usputni projekat članova istorijski važne engleske art-rok grupe Radiohead. Ali, umesto da posluži samo da ispuni vreme do nekog regularnog izdanja ovog cenjenog benda, ispostavilo se da je njihov prvi album nešto najbolje i najdirektnije što je izašlo iz kuhinje pod imenom Radiohead u proteklih 15 godina.

Iz mnogo razloga, debi grupe The Smile odmah ostavlja utisak albuma koji se ne dešava svaki dan: od psihodelične mape na omotu do impresivnog spiska saradnika, “A Light for Attracting Attention” (XL) deluje kao jedan od važnih diskografskih događaja 2022, ukoliko vas još uvek zanima poetski pristup popularnoj muzici. Utemeljen u kritici stanja sveta, saopštenoj sredstvima masovne kulture, on deluje kao ostvarenje ideala umetnosti za narod, što je uvek bila vizija Radiohead, matičnog sastava iz kog dolaze glavni članovi projekta The Smile.

To su Thom Yorke – glas i razni instrumenti, Jonny Greenwood – još više raznih instrumenata, te Tom Skinner – bubnjevi, dok produkcija pripada Nigelu Godrichu, a dizajn pakovanja Stanley Donwoodu, dvojci stalnih saradnika Radiohead.

