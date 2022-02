Svetski dan socijalne pravde: Na stranputici srpskog zlatno doba

Život na vekni hleba: Narodna kuhinja u Kuršumliji

Foto: FoNet

20. 2. 2022. / 9.19

Svetski dan socijalne pravde, 20. februar, povod je da se priča o svim vidovima socijalne ugroženosti, pa i o siromaštvu. Tako je Fondacija Centar za demokratiju (FCD) objavila podatak da u Srbiji oko 450.000 ljudi, odnosno 6,9 odsto stanovništva, živi u apsolutnom siromaštvu.

Stanovništvo u Srbiji je među najsiromašnijim u Evropi, upozorava FCD, ekonomske i socijalne nejednakosti u državi su sve izraženije, a izdvajanja za socijalnu pomoć su iz godine u godinu sve manja.

Osim 6,9 odsto apsolutno siromašnih stanovnika, "u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti nalazi se oko dva miliona ili 29,8 odsto građana Srbije“, navodi se u saopštenju FCD. Upozoravaju da su posebno zabrinjavajući podaci o siromaštvu najugroženijih društvenih grupa: stanovništva u ruralnim područjima, nezaposlenih i pripadnika romske populacije.

Prema popisu iz 2011. godine u Srbiji živi nešto manje od 150.000 Roma, a nezvanično, prema podacima nevladinih organizacija, ima ih barem tri puta više. Od svih romskih naselja u Srbiji, 38 odsto njih nije priključeno na vodu, a više od 70 odsto nema kanalizaciju.

U Fondaciji ocenjuju da Srbija nema zakonski i strateški okvir kojim bi umanjila problem siromaštva i kažu da su Srbiji neophodne izmene Zakona o socijalnoj zaštiti kao i donošenje Strategije za iskorenjivanje siromaštva i Strategije socijalne zaštite. Povodom Svetskog dana socijalne pravde FCD je pozvao državne institucije da svim građanima Srbije omoguće dostojanstven život.

Na predizbornom skupu u Merošini predsednik države i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je u subotu rekao da u Srbiji, bez obzira na to šta se događa u svetu, "za razliku od nekih drugih zemalja, neće biti gladi.“

Rekao je da će, ako dođe do sukoba, u svetu doći i do nestašice hrane. Međutim, "mi na današnji dan imamo svega dovoljno“, te da "uvećavamo rezerve nafte, gasa“, a ako do nestašica dođe "mi imamo prijatelje i na istoku i na zapadu“, pa će se nabaviti šta je potrebno.

S.Ć. /FoNet

