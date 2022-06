Svetski dan izbeglica: Ukrajina, Azija, Afrika, ratovi Devedesetih

Kako će oni proslaviti ovaj dan: Migranti

Foto: AP

19. 6. 2022. / 15.37

Sutra je svetski dan izbeglica. U Komesarijatu za izbeglice i migracije Srbije kažu da ga obeležavaju u svetlu rata u Ukrajini koji je ove godine prouzrokovao veliku migrantsku krizu.

Istovremeno, poslednjih meseci broj migranata iz Azije i Afrike povećao se za 55 odsto. Trenutno, u centrima za azil i prihvatnim centrima Komesarijata za izbeglice i migracije smešteno je ukupno 5.082 migranta iz tih delova sveta. Procenjuje se da se izvan centara nalazi još njih oko 2000. Najviše ih je iz Avganistana, Sirije, Pakisatna, Burundija i Bangladeša.

Komesarijatu za izbeglice i migracije se za pomoć do sada obratilo 2.020 izbeglica iz Ukrajine, i oni su u privatnom smeštaju. Njima je, kao i onima koje su radnici Komesarijata dočekivali na graničnim prelazima, podeljeno do sada više od 20.000 paketa pomoći u hrani i proizvodima za higijenu. Za one koji nemaju smeštaj, Komesarijat je obezbedio trajni prihvat u Centru za azil u Vranju, u kome je danas 71 lice, najviše žena sa decom.

Tragedije novih kriza ne smeju da potisnu probleme starih – izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske iz ratova devedesetih godina prošlog veka kao i rešavanje potreba 200.000 interno raseljenih sa Kosova, saopšteno je iz Komesarijata.

Komesarijat će sutra, u saradnji sa partnerima, uručiti u Beogradu ugovore o kupovini 60 stanova izbeglicama iz BiH i Hrvatske, obezbeđenih kroz Regionalni stambeni program.

Do sada je stambeno zbrinuo više od 25.000 izbegličkih i raseljeničkih porodica, najvećim delom budžetskim sredstvima Srbije.Dodatno je ekonomski osnaženo više od 22.000 porodica da započnu svoj posao.

S.Ć./FoNet

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com