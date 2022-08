Svemir: Povratak čoveka na Mesec

Spremna za polazak: Letilica Orion

Foto: AP

28. 8. 2022. / 17.30

Sutra, u ponedeljak između 19.22 i 21.33 (8.33 i 10.33 po lokalnom vremenu), iz svemirskog centra Kenedi u Floridi poleteće raketa misije “Artemis” put Meseca, pola veka nakon što se odande vratio poslednji astronaut “Apola 17”.

Cilj misije je da postane temelj dugoročnog prisustva čoveka na Zemljinom satelitu.

Njena prva faza je “Artemis 1” koja počinje sutra. To je probni let bespilotnog modula Orion čiji je zadatak da prikuplja ključne podatke do naredne faze, do lansiranja Oriona sa ljudskom posadom, a zatim i njihovog sletanja na Mesec.

Letelica Orion biće lansirana sa džinovskog Svemirskog lansirnog sistema SLS. Kako je NASA saopštila, u pitanju je najmoćnija raketa na svetu. SLS je visok 98 metara i daje 39 meganjutna potiska.

Orion će biti u svemiru 42 dana. Samoj letelici biće potrebno nedelju dana da stigne do lunarne orbite u kojoj će ostati mesec dana pre povratka na Zemlju. Preleteće 2,1 milion kilometara, obići će oko Meseca i obaviće dva “niska” preleta 100 kilometara iznad površine Meseca.

Umesto ljudi, posada na sutrašnjem probnom letu biće lutke u prirodnoj ljudskoj veličini, u narandžastim odelima za let. Sve će biti opremljene senzorima i mernim instrumentima za vibraciju, ubrzanje i kosmičko zračenje što je jedan od najvećih rizika svemirskih letova.

Iako je ovo probni let, nije bez rizika.

Nakon ove prve faze, “Artemis 2” bi trebalo da bude prvi let sa posadom čiji će cilj biti obilazak oko Meseca. Planirana je za 2024. godinu. Naredna faza misije, “Artemis 3” poslaće čoveka na Mesec prvi put nakon više od 50 godina. Ova misija planirana je za 2025. godinu, a cilj je sletanje na jedno od 13 potencijalnih mesta na južnom polu Meseca. Takođe, predviđeno je da ovo bude prva misija koja će spustiti ženu na Mesec.

NASA će za misiju “Artemis” platiti najmanje 93 milijarde dolara.

Osim spektakularnog poletanja koje će uživo pratiti stotine hiljada ljudi, a desetine i stotine miliona preko malih ekrana, američka agencija za istraživanje svemira (NASA) željna je da pokaže napredak u svom nastojanju da čoveka postavi na Mesec.

S.Ć./CNN/Euronews

