Svađa oko budžeta: Prvo Amerika, onda Ukrajina

Zakon, koji je pola sata pre isticanja roka potpisao predsednik SAD Džo Bajden, predviđa finansiranje vlade do 17. novembra, što će članovima Kongresa omogućiti da pregovaraju o punom budžetu za fiskalnu 2024. godinu koja počinje u nedelju.

Mera, osim finansiranja vlade na trenutnom nivou, obuhvata i novac za katastrofe, ali ne i za dodatnu pomoć Ukrajini koju je Bela kuća tražila.

We funded the government and avoided all of the extreme, nasty, harmful cuts MAGA Republicans wanted

No 30% cuts to things like health care

No cuts to Social Security Administration

No cuts to nutrition programs for kids

Scores of poison pill, MAGA-inspired riders were removed

— Chuck Schumer (@SenSchumer) October 1, 2023