Studiranje u SAD: Sajam američkih koledža u Beogradu

20. 9. 2022. / 18.08

Mlade iz Srbije koji žele da studiraju u SAD će svakako zanimati Sajam američkih koledža koji se održava večeras do 19.30 u hotelu Metropol u Beogradu. To je centralni događaj trodnevnog Regionalnog foruma za Evropu i Evroaziju "Education USA", koji je počeo juče u Beogradu i traje do sutra 21. septembra.

Srbija je među 175 zemalja u kojima se ovakav sajam održava, a predstavlja se više od 50 univerziteta.

Ambasador Kristofer Hil je poručio da boljih kandidata od srpskih studenata nema.

"Vi koji imate za cilj da zainteresujete studente iz Srbije da dođu na studije u Ameriku, nećete nigde u svetu naći bolje studente nego u Srbiji. Njihovi kapaciteti za studiranje su ogromni u svim oblastima, a neki od njih odlično igraju i košarku, tako da nemamo više monopol ni nad tim. Srbija je odlično mesto za regrutovanje mladih učenika", rekao je Kristofer Hil, ambasador SAD u Srbiji.

U Ministarstvu prosvete kažu da je ova saradnja, koja se ne održava prvi put, dragocena.

"Od posebne je važnosti razmena iskustava sa predstavnicima zemlje koja predstavlja primer dobre prakse. Kao prvi potpredsednik Vlade i ministar, mogu da potvrdim da je jačanje američko-srpske saradnje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta. Ta saradnja otvara nove perspektive, omogućava razvoj prosperiteta i stabilnosti", naveo je ministar prosvete Branko Ružić.

Na večerašnjem Besplatnom sajmu američkih koledža i univerziteta, svi zainteresovani za obrazovanje u Americi imaće priliku da od predstavnika 50 američkih institucija visokog obrazovanja dobiju odgovor na pitanje – kako studirati u Americi.

Elizabet Čeng, direktorka Međunarodnog akademskog centra "Education USA Serbia" kaže da su srpski studenti radoznali, da vole da uče, "sjajni su sportisti", aktivni su.

"Posle obrazovnog sistema u Srbiji, koji je detalljan, studiraju četiri predmeta po semestru, tako da mogu da se fokusiraju na ono što vole, što ih zanima. To su studenti ratnici", navela je ona.

Bogdan Gecić porenosi iskustvo iz prakse:

"Moje vreme provedeno u Sjedinjenim državama, verovatno je bio prelomni trenutak koji mi je zauvek promenio život. Vrednosti i veštine koje sam stekao tokom studija u SAD-u, kao i životno i poslovno iskustvo koje sam dobio radeći u američkoj advokatskoj kancelariji, bili su ključan faktor u oblikovanju moje čitave karijere", kaže Bogdan Gečić iz Advokatske kancelarije "Gečić law", kaže Bogdan Gecić koji je svoju želju da studira ekonomsko pravo ostvario u Americi.

