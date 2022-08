Strateško naoružanje SAD i Rusije: Bez međusobnog nadzora

Oružje apokalipse: Interkontinentalne rakete sa nuklearnom bojevom glavom

Foto: Wikimedia

9. 8. 2022. / 8.59

"Ruska Federacija je 8. avgusta 2022. godine diplomatskim kanalima zvanično obavestila Sjedinjene Američke Države da naša zemlja privremeno povlači svoje objekte koji podležu inspekcijama na osnovu Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (START). Ovo izuzeće se odnosi i na objekte na kojima se mogu sprovoditi prikazi predviđeni sporazumom“, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije koje prenosi Sputnjik.

I dalje: Rusija je u potpunosti posvećena poštovanju odredbi Sporazuma koji je najvažniji instrument za održavanje međunarodne bezbednosti, ali je bila prinuđena da privremeno povuče svoje objekte iz inspekcija zbog dejstava SAD koje Rusiji faktički oduzimaju pravo na inspekcije na američkom tlu.

"Ruska Federacija je sada prinuđena da pribegne ovoj meri kao rezultat uporne želje Vašingtona da implicitno postigne ponovno pokretanje inspekcijskih aktivnosti pod uslovima koji ne uzimaju u obzir postojeće realnosti, stvaraju jednostrane prednosti za Sjedinjene Američke Države i faktički lišavaju Rusku Federaciju prava da vrši inspekcije na američkom tlu“, ističe se u ruskom saopštenju.

Moskva je pokrenula pitanje da antiruske sankcije krše paritet u inspekcijama prema Sporazumu, ali nije dobila odgovor SAD, dodaje Ministarstvo.

"Kao rezultat jednostranih antiruskih restriktivnih mera preduzetih na predlog Vašingtona, prekinut je normalan vazdušni saobraćaj između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, a vazdušni prostor država koje su saveznici i partneri SAD je zatvoren za ruske avione koji dopremaju ruske inspektorske timove na tačke ulaza na američkoj teritoriji“, navodi se u saopštenju i dodaje da "sličnih prepreka za dolazak američkih inspektora u Rusiju nema“.

Sporazum između Rusije i SAD o merama za dalje smanjenje i ograničavanje strateškog ofanzivnog naoružanja potpisan je 8. aprila 2010. godine u Pragu. Ovaj sporazum zamenio je Ugovor o strateškom ofanzivnom naoružanju iz 1991. godine i, nakon stupanja na snagu, zamenio je Ugovor o smanjenju strateških ofanzivnih potencijala iz 2002. godine. Moskva i Vašington su 3. februara 2021. razmenili note o završetku unutrašnjih procedura neophodnih za stupanje na snagu sporazuma o produženju Ugovora na pet godina.

Zveckanje apokalipsom

Odmeravanje snaga između Vašingtona i Moskve, koje riziku izlaže bezbednost čitavog sveta, tako se nastavlja. "Vreme“ je ranije u tekstu "Rat u Ukrajini: Zveckanje apokalipsom“ pisalo da je u nedelju, 27. februara popodne, samo nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, predsednik Rusije Vladimir Putin stavio nuklearnu komandu Ruske federacije u "stanje pripravnosti“ i podigao "snage za odvraćanje“ u režim "боевого дежурства“, odnosno borbene gotovosti.

U skladu sa "doktrinom osiguranog uzajamnog uništenja" i oružane snage SAD su proporcionalno podigle svoju borbenu gotovost. Neobično je da Rusija sa svojih 6257 nuklearnih bombi uopšte ima potrebu da ističe čime raspolaže, baš kao što je zbunjujuće da Zapad to do te mere ignoriše. U nekom paklenom raspletu, takvo odsustvo razumevanja moglo bi da dovede i do kakve praktične demonstracije.

J.H./FoNet

