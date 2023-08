Stranka „Zajedno“: Za Stari savski most treba 45 miliona a ne 100 miliona evra

Foto:Vladimir Milovanovic

28. 8. 2023. / 17.53

Stranka "Zajedno“ ima rešenje za problem Stari savski most za koje je potrebno samo 45 miliona evra, što je vidno manje od 100 miliona evra koliko su gradske vlasti izračunale da će koštati njegovo premeštanje.

Dragomir Lukić koji vodi tim za saobraćaj u ovoj stranci, kaže da se beogradski Stari savski most ne pomera, već da se levo i desno, odmah uz taj most, izgrade dva čelična gredna mosta širine do osam metara.

Novi mostovi bi se koristili za saobraćaj motornih vozila i tramvaja, bili bi jednosmerni, pa bi Stari savski most posle rekonstrukcije bio pešačko–biciklistički, saopštila je stranka "Zajedno“.

Dva nova mosta bi imala najveći raspon od oko 140 metara, tako da bi njihovi noseći stubovi bili udaljeni oko 15 metara od stubova Starog savskog mosta, koji nose čelični luk dužine 106 metara.

"Tako bi se bez prekidanja saobraćaja na Starom savskom mostu obezbedila za više od dva puta veća propusna moć saobraćaja motornih vozila između Novog Beograda i Beograda na vodi“, rekao je Lukić.

Cena izgradnje dva nova mosta i rekonstrukcije Starog savskog mosta, bila bi oko 45 miliona evra.

"To je dvostruko manje od oko 100 miliona evra, koliko bi koštalo uklanjanje Starog savskog mosta i izgradnja novog mosta na istom mestu“, naveo je Dragomir Lukić.

S.Ć./FoNet