Stranka slobode i pravde: Šapićeva odluka o grejanju nezakonita

15. 10. 2022. / 16.42

Beogradski odbor Stranke slobode i pravde (SSP) zatražio je danas od gradonačelnika Aleksandra Šapića i beogradske uprave da stave van snage nezakonitu odluku o pomeranju grejne sezone.

Gradonačelnik Šapić je juče objavio da je na sastanku Gradskog veća odlučeno da se odloži početak grejne sezone "u skladu sa vremenskim prilikama i opštom situacijom u svetu i našoj zemlji sa energentima“.

Rekao je i da će narednih nedelju dana temperatura biti "iznad prosečnih 16, 17 stepeni“, a to "ne dozvoljava da se sistem grejanja upali“.

Grejna sezona je trebalo da počne danas.

SSP smatra da su, Aleksandar Šapić i gradsko veće prekršili propise i nezakonito doneli odluku o pomeranju grejne sezone.

"Da poznaju propise, znali bi da je Skupština grada Beograda donela Odluku o snabdevanju toplotnom energijom u kojoj je članom 43. definisan početak grejne sezone“, navedeno je u saopštenju SSP.

Naglašeno je da "promenu te odluke može doneti samo Skupština Beograda". "Veće može da donese mere samo ako dođe do poremećaja u snabdevanju usled više sile ili kvara, i to samo da bi se otklonio kvar ili uzrok prekida. Ovde to nije slučaj", ističe SSP.

U saopštenju SSP podseća da Beograđani 12 meseci skupo plaćaju grejanje da bi radijatori bili topli od 15. oktobra do 15. aprila.

Udruženje Zaštite potrošača juče je saopštilo da podržava napore lokalnih vlasti da se energenti uštede, ali insistira da korist od uštede osete i potrošači tako što će računi za grejanje biti adekvatno umanjeni.

Pozivajući se na Šapićevu izjavu da su dnevne uštede nekoliko miliona evra, kažu da odluka da se odloži početak grejne sezone ne donosi uštede toplanama, već im omogućava da naplaćuju uslugu koju ne pružaju.

SSP traži od Šapića i gradske uprave da zakažu sednicu Skupštine na kojoj će doneti odluku o merama štednje.

S.Ć./FoNet/Politika

