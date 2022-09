Stranci u košarkaškoj reprezentaciji: Za jedne tabu, za druge spas

MVP: Nikola Jokić i Vasilije Micić

Srbija se posle Evropskog prvenstva u košarci za seniore više ne može smatrati "zemljom košarke“. Na Evropskom prvenstvu za igrače ispod 20 godina reprezentacija Srbije jeste ove godine zauzela prvo mesto, ali u Evropskoj B diviziji pobedivši Island sa 80-67. Nismo se kvalifikovali za Olimpijske igre prošle godine, a veoma teško ćemo dospeti do Svetskog prvenstvo sledeće godine. Od "zemlje košarke“ je ostalo da smo u jednoj drugoj košarkaškoj igri – basketu (košarci 3 na 3) Svetski i Evropski prvaci.

Neuspeh reprezentacije Srbije na proteklom Evropskom prvenstvu je veoma teško pao ljubiteljima košarke. Imali smo u timu najboljeg igrače NBA lige i najboljeg igrača Evrolige u poslednje dve godine, ali smo ipak prerano ispali. Zajednički zaključak je daje nedostajao Bogdan Bogdanović. U Srbiji ne postoji dobar bek šuter i to je objektivno najveći problem sa kojim se sreće reprezentacija.

To nije trenutna situacija već boljka poslednjih deset godina. Prosto, osim Bogdanovića nema igrača na mestu beka šutera koji bi mogao u kontinuitetu da ubacuje 15-20 koševa po utakmici. Marko Gudurić koji bi, bar po imenu, trebalo da zameni Bogdanovića ubacio je u odlučujućoj utakmici protiv Italije samo 2 poena.

Još jednom Pešić vs Teodosić

U nedostatku vrhunskih plejmejkera usled smene generacija i povreda, reprezentacija Španije je na ovom prvenstvu angažovala američkog igrača Lorenca Brauna. Braun je, ispostavilo se na kraju, bio jedan od najboljih igrača i sjajnoje dirigovao igrom španskog tima koji je na kraju uzeo zlatnu medalju.

U poslednje vreme se sve više postavlja pitanje igranja naturalizovanih stranaca za reprezentaciju Srbije. Svetislav Pešić je naglasio da nema ništa protiv toga da neki stranac obuče dres Srbije.

Doskorašnji kapiten reprezentacije Miloš Teodosić je na tu temu rekao: "Ako bi Srbija odlučila da uzme stranca u reprezentaciju, ja bih tog trenutka prestao da igram za nacionalni tim. Ne bi me to zanimalo čak ni kao navijača, u tome ni na koji način ne bih želeo da sudelujem. Meni to nije normalno. Zna se šta je klub, a šta je reprezentacija. Ja bih uvek igrao s onim što imam, bez obzira da li je to dovoljno za zlato, peto ili deseto mesto".

Srpkinja Danijel Pejdž

Na košarkaškim forumima se posle neuspeha reprezentacije uveliko poveo razgovor na ovu temu.

Po srpskim običajim diskusija je veoma brzo prerasla u kletve i pretnje, iako smo već imali iskustva u angažovanju američkog igrača, tj, igračice.

Naime, ženska reprezentacija Srbije je u poslednjih nekoliko godina koristila usluge Danijel Pejdž i sa njom postala prvak Evrope. Niko nije imao problem sa njom, a posebno joj niko nije mogao zameriti da se manje zalagala od naših igračica. Naprotiv, svaki put je davala sve od sebe. Sada je pomoćnik u stručnom štabu ženske reprezentacije Srbije do 20 godina.

Argument zvani Danijel Pejdž, uspesi koje je reprezentacija sa njom ostvarila, je malo otreznio usijane glave na forumima.

Šta bi bilo da je Kevin Panter bio

U trenutku kada je Bogdan Bogdanović povređen, mogli smo da angažujemo nekog od američkih košarkaša koji već imaju srpski pasoš.

Na forumima je gotovo trenutno izbio na prvo mesto Kevin Panter, pre svega kao želja navijača Partizana, ali koji je svakako odličan bek šuter koji je mogao da na ovom prvenstvu zameni Bogdanovića. Sigurno ne bi odmogao, makar zato što u ovom trenutku Srbija nema boljeg igrača na njegovom mestu u timu.

Košarkaški savez bi morao da se zamisli nad budućnošću srpske muške košarke inače će ovaj sport deliti sudbinu reprezentativnog fudbala, odnosno u skorije vreme ćemo doživljavati delirijum već samim plasmanom na Evropsko prvensto, a na Svetsko prvenstvo ćemo moći da računamo samo ako prošire kvotu za Evropu.

