Strah od javnog prevoza: “Kreneš na posao, pa ti treba životno osiguranje”

Foto: Instagram/@serbialive

27. 10. 2023. / 11.06

Na Brankovom mostu jutros se se zapalio i u potpunosti izgoreo autobus javnog gradskog prevoza.

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da dva incidenta sa autobusima GSP-a u Beogradu ukazuju na sistemske probleme i nikako se ne mogu smatrati izolovanim incidentima.

"Mesecima i godinama upozoravamo na loše stanje vozila u GSP Beograd, pre svega na kupovinu nekvalitetnih kineskih i turskih autobusa, ali i na loše održavanje", rekao je Jovanović i podsetio da je u četvrtak uveče autobus izleteo na okretnici na Zvezdari, a da se jutros autobus zapalio na Brankovom mostu.

"Incident od sinoć u kome je učestvovao gasni BMC autobus mogao se završiti mnogo većom katastrofom i izgledno je da je greška do vozila, dok jutrošnja buktinja na Brankovom mostu govori više od svake reči", dodao je Jovanović.

On je apelovao da gradska vlast više ne dogovara direktnom pogodbom kupovinu vozila sumnjivih marki i tehnologija, već da u interesu Beograđana omogući nabavku najboljih i najbezbednijih vozila.

Građani se plaše javnog prevoza

Ovim povodom oglasila se i predsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Mila Popović i rekla da građani u Beogradu strahuju od nasilja koje je eskaliralo, a sada se plaše i vožnje gradskim prevozom jer se sve češće neki autobus zapali ili izazove saobraćajnu nezgodu.

Popović je istakla da je SSP nekoliko puta zahtevao tehničke preglede svih vozila, ali da vlast to nije želela da uradi jer je jasno da bi se tada videlo da četvrt milijarde evra koje odlaze iz budžeta Beograda svake godine u Gradsko-saobraćajno preduzeće ne odlaze u sigurnost građana na ulicama, nego "ko zna za šta i u čiju korist", kao i da su kupovana neispravna vozila koja nisu prilagođena vožnji na ulicama.

"Prizori autobusa koji gore, vozila koja pokvarena stoje na ulici, putnika koji beže i spasvaju se da prežive, u Beograđanima izazivaju osećaj tuge i očaja", navela je Popović.

Na Instagram stranici Serbialive, koja je objavila snimak zapaljenog autobusa, građani su uglavnom komentarisali da su navikli na ovakve incidente zbog starih i neispravnih autobusa. Većinom su iskazali nepoverenje u sistem javnog prevoza, a mogao se prepoznati i strah u šaljivim komentarima poput “Kreneš na posao, pa ti treba životno osiguranje”.

Šta može biti razlog požara?

Kod vozila sa dizel motorom uglavnom paljenje mogu da iazovu loše instalacije, curenje ulja na samom sklopu motora, a često je problem i zapušenost DPF-a (uređaj u izduvnom sistemu automobila čiji je zadatak da ukloni sitne čestice, čađ, iz izduva). Zbog toga se javlja previsoka temperatutlra na izduvnom sklopu i na samom motoru. Ako na sve to ima curenja ulja, može doći do paljenja, navodi se na sajtu udruženja Autoservisa Srbije.

​​"Prepravke i dogradnja na vozilu se često ne urade profesionalno, pa žice vise i dodiruju metalne delove šasije, motora ili menjača. Time se oštećuje instalacija i dolazi do kratkog spoja, a potom i do paljenja. Mnogo puta je uzrok prepunjavanje alternatora, neadekvatan osigurač na vozilu. Umesto 10A stavi se osigurač od 20 ili 30 A , i umesto da pregori osigurač, dolazi do paljenja instalacije. Mnogo puta su kolege imale slučaj da je umesto osigurača namotana bakarna žica”, objašnjeno je.

Ispravnim održavanjem do paljenja vozila, koja su zapravo veoma retka, nikada ne bi trebalo da dođe.

Z.S/FoNet