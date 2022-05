Stiv Ker: Premoren sam od minuta ćutanja, dosta je!

Mi smotaoci 50 senatora: Stiv Ker

Foto: Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP

25. 5. 2022. / 13.26

Trener Golden stejt voriorsa Stiv Ker na konferenciji za štampu pre utakmice plej ofa sa Dalas maveriksima u gradu Dalasu u Teksasu, rekao je novinarima da nema nameru da priča o košarci niti o utakmici. Drhtavim glasom Ker je govorio o masakru koji se dogodio u osnovnoj školi u gradu Juvalde u Teksasu.

"U ovih šest sati otkako smo završili šuterski trening na 600 kilometara odavde ubijeno je četrnaestoro dece i jedan nastavnik (konačan bilans je devetnaestoro mrtve dece i dva nastavnika, prim.nov). U poslednjih deset dana imali smo ubistvo starijih crnaca u supermarketu u Bafalu. Ubijeni su Azijati u crkvi u Južnoj Kaliforniji. Sada imamo ubistvo dece u školi. Kada ćemo da uradimo nešto!", viknuo je Ker udarajući rukom o sto. "Umoran sam od izjavljivanja saučešća unesrećenim porodicama. Izvinite, ali premoren sam od minuta ćutanja. Dosta je!"

Ker je rekao i da pedeset senatora u Vašingtonu sprečava donošenje zakona koji obavezuje prodavce oružja da izvrše proveru osobe kojoj prodaju oružje, a koji je prošao Kongres, pominjući neke od senatora poimence. "Pitam te, Miče Mekonelu, tebe i senatore koji odbijaju da urade išta protiv ovog nasilja, ubistava po školama, pucnjava u supermarketima. Pitam vas sve da li ćete svoju potrebu da imate moć staviti ispred života naše dece, starijih i vernika. Jer mi se čini da je tako."

Vidno uznemiren Ker je nastavio: "Dosta mi je, prekipelo mi je. Igraćemo večeras utakmicu, ali želim da svi koji su ovde pomisle na svoje dete ili unuče, oca, majku, sestru, brata. Kako biste se osećali da se ovo danas dogodilo vama. Ne možemo ostati nemi. Ne možemo samo sedeti ovde i reći: ‘Pa dobro, hajde sada minut ćutanja, a onda – idemo Dabsi, idemo Maveriksi’. To je ono što ćemo uraditi. Igraćemo košarku. A pedeset senatora u Vašingtonu će nas držati kao taoce, jer 90 odsto Amerikanaca, bez obzira na političku pripadnost, traži proveru kupca oružja. Mi smo taoci tih pedeset senatora koji to čak neće ni da stave na glasanje iako mi to tražimo. Neće jer žele da zadrže svoju moć", rekao je Ker udarajući rukom o sto. "To je bedno i meni je dosta toga!", viknuo je on, ustao i napustio konferenciju za novinare.

Kerovo obraćanje su, u znak podrške, podelili na društvenim mrežama brojni Amerikanci, uključujući i veliki broj košarkaša.

Otac Stiva Kera Malkom Ker, stručnjak za Bliski istok i tada predsednik Američkog univerziteta u Bejrutu, ubijen je 1984. godine u glavnom gradu Libana u terorističkom napadu, kada je Stiv imao 19 godina.

M.T./NBA.COM

