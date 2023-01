Stari savski most: Šapić obmanjuje građane

Beograđani smatraju da Stari savski most treba sačuvati: Jedna od akcija stranke Zajedno

3. 1. 2023. / 17.49

SNS vlast i njen gradonačelnik u Beogradu misle da je rušenje tog mosta politička odluka, izjavila je predsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde Mila Popović, povodom izjave gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da se nastavlja sa projektom rušenja Starog savskog mosta.

Popović je upitala zašto Šapić ne sprovede referendum u Beogradu i uveri se u to da li su građani za politiku rušenje mostova ili gradnje mostova, kao i čega se plaše ako misle da je to odlično rešenje za Beogradu pa su projekat sakrili od građana, javne i stručne rasprave.

Ona je pitala Šapića i šta planiraju da urade povodom javnog prevoza koji saobraća preko mosta, kakav uticaj po Beograđane ostavlja povećanje saobraćaja od po oko 10 odsto i na Brankovom mostu i na Gazeli i da li je i to politička odluka SNS da Beograđani moraju da provode par sati više u prevozu.

"Na sve to, Šapić obmanjuje građane da će radovi na mostu da budu istovremeni sa izgradnjom tunela od Ekonomskog fakulteta do Pančevačkog mosta. Kako je to moguće, ako se u ovom trenutku tek radi idejni projekat za izgradnju tunela? Posle projekta tek slede javne rasprave, izrada dokumentacije i projekta, pa smo godinama daleko od započinjanja radova", navela je Mila Popović.

