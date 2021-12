Štancovanje prijava protiv učesnika protesta: Protivzakonito zastrašivanje

Vesti

Protest zbog krivičnih prijava u Aleksincu: Ekološki ustanak pruža besplatnu pravnu pomoć

21. 12. 2021. / 14.44

U Aleksincu je juče održan protestni skup na kome su nezadovoljstvo izrazili građani kojima uveliko stižu kazne zbog kretanja na kolovozu. Prema pisanjima medija, više od 100 Aleksinčana je dobilo prekršajne naloge, mnogi i po više njih. Advokati kojiće ih braniti kažu da je "prepoznavanje“ kao metod utvrđivanja identiteta građana, od kojih ni jedan nije bio legitimisan, sporno.

Danijela Nestorović iz Ekološkog ustanka za "Vreme“ kaže da je tim koji za sada broji oko 15 advokata iz cele Srbije odlučio da besplatno zastupa građane zato što su dokazi protiv njih nezakonito prikupljeni i da će zbog toga većina ovih prijava "pasti“ na sudu. Prema njenim rečima, do sada je preko 500 ljudi zatražilo pravnu pomoć, a u većini slučajeva se radi o ljudima iz manjih mesta.

"Mi u Beogradu nismo imali nijednu prijavu. Dok smo pre neki dan samo u Kruševcu imali oko 100 prekršajnih prijava. Prekršajni nalozi se bukvalno štancuju“, kaže Nestorović. Jer, iako se "ljudi po malim mestima svi znaju“ identifikacija lica se ne može utvrđivati na osnovu prepoznavanja.

Nestorović navodi da se dešavalo da su ljudima u manjim mestima uzimali lične karte i fotografisali ih ili su ih snimali mobilnim telefonima, što je takođe nezakoniti način prikupljanja dokaza.

Policija je pored toga kvalifikovala ljude u prekršajnim prijavama kao "organizatore protesta“, jer su na društvenim mrežama delili objave i pozive na protest, a "to je u suprotnosti sa sudskom praksom, jer to nisu organizatori protesta na način na koji to zakon prepoznaje“, te će takve prijave sigurno biti odbačene.

Ona kaže da će se Ekološki ustanak, uz pomoć Građanskih inicijativa, zatražiti pomoć od međunarodnih institucija, jer se ovde radi o kršenju osnovnih demokratskih načela – građani imaju pravo na ovakav vid revolta protiv određenih sistemskih rešenja.

Građani kojima su stigle prekršajne prijave mogu da se jave na mejl pravnog tima Ekološkog ustanka blokade.pravnapomoc@gmail.com. Ukoliko ne žele da idu na ponovno sudsko odlučivanje, obezbeđen je novčani fond iz koga se plaćaju te kazne.

Nestorović zaključuje da je cilj ovakvih prijava zastrašivanje građana, posebno u manjima mestima jer su ti ljudi zbog učešća na protestima "obeleženi i žigosani“.

