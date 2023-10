Šta treba da znate ako hoćete kredit

Foto: Marija Janković

5. 10. 2023. / 13.10

Od 1. oktobra kamatne stope za stambene kredite su ograničene, i to do kraja 2024. godine. Dušan Uzelac, urednik sajta "Kamatica" rekao je za RTS da to znači da se euribor ne računa narednih 15 meseci, pa će tako dužnik koji plaća ratu 500 evra od oktobra plaćati 100 evra manje.

Naime, Narodna banka Srbije je na 15 meseci ograničila kamatu na stambene kredite do 200.000 evra. Nominalna kamata na kredit uzet do kraja jula 2022. godine – ne sme da pređe 4,08 odsto.

U Srbiji se otplaćuje 158.000 stambenih kredita, a naloženo smanjenje kamate obuhvatiće oko 100.000, kažu u centralnoj banci.Banke su tržišni igrači pa se može očekivati da na drugim mestima nadoknade ovo "zakidanje" njihovog profita.

Kamata jeste zamrznuta, ali ne i bojazan da li će se posle 15 meseci predaha od rasta euribora situacija stabilizovati. Izbor kredita treba da počne od iznosa rate koju sebi možete da priuštite.

"Ako ste rešili da se žrtvujete 10 godina uskraćujući sebi neke troškove zarad otplate kredita onda tražite kredit na 10 godina", kaže Uzelac, ali to je samo jedan od saveta.

Cilj odluke NBS je bio da se prosečan kupac stambenog kredita finansijski relaksira i zaštiti od uticaja rasta euribora. Ceo tekst pročitajte na RTS.

Podsetimo, oni koji traže stan za lične potrebe su uglavnom bračni parovi sa jednim detetom stari između 30 i 40 godina, a odlučuju se za nekretninu u novogradnji od oko 50 do 60 kvadrata i za nju podižu kredit. U 70 odsto slučajeva jedno od njih je zaposleno u državnoj službi, a drugo radi kod privatnika ili ima neki svoj biznis.

Gotovinom plaćaju uglavnom stariji koji su prodali veći stan da bi kupili dva manja, od kojih je jedan namenjen mladim članovima porodice ili oni koji žele ušteđevinu i višak novca da investiraju u nekretnine.

M.J./RTS