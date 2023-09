Šta je opozcija u pisanoj formi stvarno tražila od Vučića?

Organizatori protesta "Srbija protiv nasilja" u Predsedništvu Srbije predaju zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora

Foto: Milica Vučković/FoNet

14. 9. 2023. / 10.47

Od ponedeljka ne jenjava priča o tome da li su predstavnici jednog dela opozicije u pisanoj formi od predsednika Srbije tražili da se vanredni parlamentarni i beogradski izbori održe, ili da se raspišu do kraja godine. Vučić je nešto ironisao po tom pitanju, nagovestio da će im uslišiti želju da izbore raspiše do kraja godine pa da se održe tamo negde na proleće (kada na red dolaze redovni lokalni i pokrajinski izbori), jer da su to od njega tražili. Beogradske izbore nije pominjao, Beograd je za Srpsku naprednu stranku isuviše neizvestan teren.

Sa druge strane pojedini predstavnici opozcije daju izjave da je "svima jasno“ da su zahtevali da se vanredni parlamentarni i beogradski izbori održe do kraja godine. Pa to su opozicioni narodni poslanici jasno i glasno zahtevali i pre i tokom sednice u Narodnoj skupštini koju su pokušali da opstruišu. I nakon te sednice. I kad god su imali priliku.

Činjenica je, međutim, da u pisanom zahtevu upućenom predsedniku Srbije stoji nešto drugo. Kako portal "Vremena“ nezvanično saznaje "potkrala se greška“, onaj ko je zahtev sastavljao mislio je jedno, a napisao drugo. Na uzanom prostoru koji opozicija ima za igru takve greške ne bi trebalo da se događaju.

Prenosimo u celosti zahtev opozicije Aleksandru Vučiću.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić

Beograd, 10.septembar 2023.

Zahtev za raspisivanje parlamentarnih i beogradskih izbora

Mi, predstavnici parlamentarnih stranaka, organizatori protesta "Srbija protiv nasilja“, zahtevamo raspisivanje parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja 2023. godine.

Srbija se nalazi u dubokoj političkoj i društvenoj krizi. Svakodnevno institucionalno, pravno, verbalno i fizičko nasilje u društvu se ne smanjuje, ekonomska i socijalna kriza pogađa široke slojeve društva, zahtevi građana koji protestuju mesecima su ignorisani. Potrebni su nam odgovorni ljudi u politici koji će rešavati probleme umesto što ih ignorišu. Iz tog razloga, predlažemo da se ta kriza razreši institucionalnim putem – uz pomoć slobodnih i poštenih izbora. To, između ostalog, podrazumeva potpunu primenu svih preporuka OEBS-a o izbornim uslovima sa kojima su se nadležni državni organi, institucije i tela odavno upoznali, ali ih nisu primenili.

Više puta ste u javnosti ponovili da ste spremni za raspisivanje izbora onog trenutka kada iz opozicije dobijete takav zahtev. Takav zahtev ste već više puta javno dobili od gotovo svih poslaničkih grupa opozicije u parlamentu. Ovim putem, mi Vam formalno upućujemo taj zahtev i očekujemo da odgovor dobijemo što pre i da nas, nakon konsultacija sa nadležnima, obavestite o tome kada bi ovi izbori trebalo da budu održani.

Zahtev su potpisali predstavnici poslaničkih grupa Demokratske stranke, Narodnog pokreta Srbije – Novo lice Srbije, Pravac Evropa, Zajedno-Moramo i Zeleno-levi front

