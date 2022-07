Srpske firme pod američkim sankcijama: Novac iz budžeta Srbije

Srbija finansira firme na Kosovu pod američkim sankcijama: centar Prištine

25. 7. 2022. / 11.18

Prema istraživanju Radia Slobodna Evropa, Srbija plaća milione evra pojedincima i firmama sa severa Kosova koji se nalaze na “crnoj listi” američkih sankcija. U pitanju je 13 građana srpske nacionalnosti, kao i 20 firmi koje su povezane sa njima, dok su svi oni na ovaj ili onaj način povezani sa kontrovernznim kumovima sa severa Kosova – Zvonkom Veselinovićem i Milanom Radojičićem.

Na listu sankcija ove firme I institucije stavljene su 2021. godine.

Jedna od firmi, “Rad 028” iz Zvečana, čiji je vlasnik Radule Stević dobila je više od dvadeset poslova vrednih preko 7.5 miliona evra i to samo u periodu od uvođenja sankcija do danas. On uglavnom dobija tendere institucija koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije – bolnica, opština, ili škola.

I Stević i njegova preduzeća su pod američkim sankcijama zbog navodne povezanosti sa Zvonkom Veselinovićem. SAD su Veselinovića označile kao vođu organizovane kriminalne grupe i jednu od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu, a Milana Radoičića kao njegovog zamenika.

Kako piše RSE, krajem 2019. godine "Radu" je poverena i izgradnja fudbalskog stadiona u Severnoj Mitrovici – ugovor vredan 1,3 miliona evra. Te godine je na čelu gradskog fudbalskog kluba "Trepča" i Fudbalskog saveza Kosova u srpskom sistemu bio Milan Radoičić. Stadion je do sada već trebalo da bude izgrađen, ali radovi još uvek nisu ni počeli.

Dok je dobijao poslove od Vlade Kosova, projekti “Rada” su bili vrlo slični onima koje je na severu finansirala i Srbija – sanacija lokalnih puteva, izgradnja strujne mreže ili radovi u centralnoj ulici Kralja Petra u Severnoj Mitrovici. RSE nije uspeo da utvrdi da li su se neki poslovi duplo plaćali.

Još jedna firma koja je pod američkim sankcijama, a crpi pare iz srpskog budžeta jeste “Metal” sa severa Kosova, u vlasništvu Siniše Nedeljkovića. U poslednjih deset godina, do uvođenja sankcija 2021. godine, njegovoj firmi je uplaćeno oko 2.5 miliona evra. Od stavljanja na crnu listu, više od 20 uplata iz budžeta je prošlo Nedeljkovićevoj firmi.

Inače, kosovske vlasti terete Nedeljkovića za pokušaj ubistva, neovlašćenu proizvodnju i prodaju droga i neovlašćeno posedovanje oružja, tako da se protiv njega vodi aktivan postupak. I on se dovodi u vezu sa Veselinovićem i Radojičićem, ali i Srpskom listom.

Pored braće Zvonka i Žarka Veselinovića i Milana Radoičića, kao i pomenutih preduzetnika Radula Stevića i Siniše Nedeljkovića, pod američkim sankcijama je još osam osoba.

Na listi je Željko Bojić, bivši šef operative Policije Kosova za sever, koga je kosovsko Specijalno tužilaštvo dovodilo u vezu sa ubistvom političara Olivera Ivanovića, kao i Marko Rošić koji je takođe jedan od osumnjičenih u ovom slučaju.

Tu su i Andrija Bojić, Srđan Vulović, Milan Mihajlović, Miljana i Miljojko Radisavljević i Radovan Radić – za koje se smatra da su radili za Veselinovića.

F,M./ RSE

