“Srbijašume” proglašene energetskim preduzećem: Skok cena drva i peleta

Njima nije bilo hladno : Beogradska deca iz 2002. godine

Foto: Aleksandar Anđić

20. 5. 2022. / 13.09

Vlada Srbije je Javno preduzeće "Srbijašume" proglasila energetskim preduzećem. Razlog za to je značaj ogrevnog drveta u predstojećoj grejnoj sezoni i svetska energetska kriza pogurana ratom u Ukrajini. Potražnja za drvima za ogrev i peletom je znatno veća nego ranijih godina, pa je to podiglo i njihovu cenu. Ona je 30 do 50 odsto veća nego prošle godine – u "Srbijašumama" kubik drva je oko 4.000 dinara, a na stovarištu oko 8.000.

Vršilac dužnosti generalnog direktora "Srbijašuma" Igor Braunović rekao je za RTS da su cene ogreva neopravdano povišene, i da se hitno mora ograničiti prvo izvoz, a onda i cene. On je napomenuo i da status energetskog preduzeća u ovoj krizi znači da "Srbijašume" treba da obrate pažnju na proizvodnju energenata, odnosno na snabdevanje onih koji proizvode energente i dodao da oni inače snabdevaju toplane, kao i da je pre tri godine napravljena strategija prema snabdevačima peleta.

Braunović je istakao da su "Srbijašume“ spremne da podmiri sve potrebe građana, napominjući da ne može da precizira koliko je potražnja za ogrevom sada veća. Na teritoriji Srbije postoje filijale gde građani mogu da se prijave kako bi kupili drva od "Srbijašume", ali moraju sami da obezbede i utovar i prevoz.

Braunović kaže da su cene ogreva neopravdano povišene, da su za osam godina u "Srbijašumama" cene povećane svega za pet posto, i da je nerealno da je u "Srbijašumama“ kubik drva oko 4.000 dinara, a na stovarištu oko 8.000, koliko god se u tu cenu računali dodatni troškovi, poput prevoza. On najavljuje sastanak sa kupcima na veliko na kojem će im reći da moraju da "prikoče“ sa cenama ogreva, jer će u suprotnom "Srbijašume" razmisliti kako će se ponašati u vezi sa isporukom.

Takođe kaže i da su cene peleta, koje idu i do 40.000 dinara, apsolutno neopravdane, kada se uzme u obzir da sirovina za jednu tonu peleta iz "Srbijašuma" košta maksimalno 8.000 dinara.

M.T./RTS

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com