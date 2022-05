Srpske sankcije Belorusiji: Nek nam Lukašenko ne zameri 

Bivši saveznik iz Minska: Aleksandar Lukašenko

20. 5. 2022. / 18.30

Srbija se još u aprilu uskladila sa sankcijama koje je Evropska unija uvela Belorusiji "zbog umešanosti u rusku invaziju na Ukrajinu". Radi se o proširivanju restriktivnih mera Evropske unije protiv režima u Minsku koje su uvedene 2012. godine, prvobitno zbog kršenja principa demokratije, vladavine prava i ljudskih prava pod vlašću predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka.

Da se Srbija već drugi put usklađuje sa spoljnopolitičkom pozicijom EU po pitanju rata u Ukrajini, javnost Srbije nije saznala iz usta predstavnika vlasti, koji tvrde da odolevaju svim pritiscima i principijelno ne uvode sankcije nikom zbog "ličnog sentimenta" prema sankcijama koje je prošla naša zemlja.

To je u petak objavio portal European Western Balkans (EWB) koji navodi da se Srbija usaglasila sa sankcijama kojima zajedno sa EU uvodi restriktivne mere za beloruski finansijski i transportni sistem.

Ovo nije prvi put da Srbija uvodi neke restriktivne mere i svrstava se na stranu EU kada su u pitanju odnosi prema Ukrajini, Rusiji i Belorusiji. Prvi put se to dogodilo, takođe daleko od očiju javnosti, takođe u aprilu mesecu kada je uvela sankcije bivšem predsedniku Ukrajine Viktoru Janukoviču bliskom vlastima u Kremlju.

Što se tiče odnosa prema Belorusiji, od 2012. do danas Srbija je ponekad zajedno sa EU osuđivala Lukašenka, ponekada ne. Svakako će ostati zapamćeno da su vlasti u Beogradu neko vreme krile da su osudile zajedno sa EU režim u Minsku zbog snažnog gušenja građanskih protesta protiv izborne krađe. Premijerka Ana Brnabić je tada bila objasnila da je to obavljeno "u okviru sinhronizacije sa spoljnom politikom EU" i izrazila nadu "da nam to Lukašenko neće zameriti".

Iako još uvek nisu uvedene sankcije Rusiji, što Brisel ne krije da od Srbije očekuje, zvanični Beograd bira sa "švedskog stola" raznoraznih sankcija one najmanje štetne po rejting Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Ako se uzme u obzir da EU meri nivo usaglašenosti srpske spoljne politike sa evropskom u procentima, čini se da vlasti u Beogradu na sve načine pokušavaju da taj procenat podignu.

