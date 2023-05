“Srbija protiv nasilja”: Protest u subotu, ne u petak

Beograd: Protest "Srbija protiv nasilja"

Foto: AP Photo/Darko Vojinović

31. 5. 2023. / 15.03

Peti po redu protest "Srbija protiv nasilja" biće održan u subotu, 3. juna, ispred Doma Narodne skupštine, a ne u petak kako je to prvobitno bilo planirano.

"Pozivamo sve građane Srbije da u subotu, 3. juna dođu ispred Skupštine u isto vreme kao do sada, u 18. časova“, rekao je potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić novinarima u Skupštini Srbije.

On je najavio da će učesnici protesta posle obraćanja ispred Skupštine otići do Predsedništva Srbije na Andrićevom vencu i da će tamo napraviti prsten.

Šetnja će se kretati od Skupštine Srbije Bulevarom kralja Aleksandra, pa Beogradskom ulicom do kružnog toka Slavija, pa Ulicom kralja Milana do Terazija i odatle do trga Nikole Pašića i Pionirskog parka gde će demonstranti zatvoriti krug oko Predsedništva. Protest će trajati do 21 čas.

Razlog za odlaganje je želja organizatora da protesti ostanu mirni i da se izbegnu mogući incidenti jer jer za petak, kad je prvobitno bilo planirano okupljanje građana, zakazan još jedan protest ispred Skupštine "Stop nasilju nad Srbima sa Kosova i Metohije“, što je organizatore protesta "Srbija protiv nasilja", ali i građane, dodatno zabrinulo.

Protest će biti organizovan 3. juna, tačno mesec dana od tagedije u OŠ "Vladislav Ribnikar“, a na njemu će se okupljeni setiti žrtava i dece, ali i svih drugih žrtava u masakru u Mladenovcu.

Biće instalirana velika bina ispred Skupštine, a obratiće se žrtve režima ali i javne ličnposti koje će izaziti žaljenje zbog tragedije. Jedna od njih biće i glumica Svetlana Bojković.

Tokom protesta prethodne subote ispred Doma Narodne skupštine pojavila se grupa koja je provocirala okupljnje građane.

Narodni poslanici Miroslav Aleksić, Slavica Radovanović i Srđan Milivojević sasatali su se danas sa načelnikom beogradske policije Veselinom Milićem i načelnicima šest policijskih uprava da razgovaraju o obezbeđivanju skupa "Srbija protiv nasilja"-

"Tražili smo od njih da se, u skladu sa našom prijavom protesta, otklone problemi koji su se dešavali na prethodnim skupovima. Oni garantuju bezbednost svim građanima koji mirno šetaju već četiri nedelje“, rekao je Miroslav Aleksić.

Na sastanku je bilo reči i o tome zašto na prošlim skupovima nije bilo uniformisanih policajaca i dogovoreno je kako će policija, naročito saobraćajna, postupati u narednom periodu.

B.G./N1