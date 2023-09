Ugovor Srbije sa ASEAN-om: Uspeh ili mrtvo slovo na papiru

Srbija je u ponedeljak na 43. samitu Asocijacije država Jugoistočne Azije (ASEAN) u Džakarti formalno pristupila Ugovoru o prijateljstvu i saradnji u Jugoistočnoj Aziji, javila je Radio-televizija Srbije.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je za Srbiju ovo izuzetan događaj za unapređenje saradnje sa prijateljskim zemljama jugoistočne Azije.

"Od prvog podnetog zvaničnog zahteva Srbije do danas proteklo je 10 godina, a interes za jačanje saradnje sa članicama ASEAN je sve veći", saopštilo je prethodno Ministarstvo inostranih poslova Srbije.

Države članice ASEAN-a su Indonezija, Filipini, Malezija, Singapur, Tajland, Kambodža, Laos, Vijetnam, Brunej Darusalam i Mjanmar. Asocijacija je osnovana 1967. godine.

Bruto društveni proizvod zemalja ASEAN iznosi 3,2 hiljade milijardi dolara, a u zemljama članicama živi 662 milona ljudi.

Pristup tom ugovoru otvara mogućnosti Srbiji za bliži dijalog, saradnju i uključivanje u različite mreže i platforme ASEAN-a, ali i doprinosi promovisanju suštinske saradnje u ekonomskim i sociokulturnim oblastima Srbije sa tim blokom, saopštila je Vlada Srbije najavljujući u julu pristupanje Srbije Ugovoru.

Među državama potpisnicama Ugovora nalaze se i Kina, Indija, Japan, Pakistan, Ruska Federacija, Francuska, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Turska, Evropska unija i Velika Britanija.

