Srbija i zabrana abortusa: Nismo planirali da menjamo zakone

Smatraju da im je ugrožen život: Sa protesta u SAD

Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

29. 6. 2022. / 9.05

"Smatram da je abortus pravo žene, a da li mi se sviđa ili ne, to je drugo pitanje. Svakako, to je pravo žene, majke da odlučuje. Mi imamo zakone koji to na svoj način regulišu i nismo planirali da bilo šta menjamo“, rekao je predsednik Aleksandar Vučić o odluci Vrhovnog suda SAD da zabrani abortus, temi koja je ovih dana povod komentarisanja u svetu i protestima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pošto je 24. juna Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država poništio presudu staru pola veka kojom je legalizovan abortus u celoj zemlji, savezne države su dobile pravo da pojedinačno odlučuju o legalnosti pobačaja. Neposredno nakon što su dobile tu mogućnost, abortus su zabranile ili strogo ograničile 13 saveznih država.

S druge strane, američke kompanije poput Diznija, Mete i Amazona najavile su da će zaposlenim ženama plaćati troškove putovanja u druge savezne države kako bi uradile abortus. Kompanija JP Morgan je takođe obavestio sve zaposlene da će im pokrivati troškove putovanja zbog medicinskih zahvata, "uključujući legalne abortuse".

Advokat Blažo Nedić pojasnio je za Euronews da se odluka sudija Vrhovnog suda zasniva na "zaštiti potencijala života", a da je svaki zametak potencijalni život, ali i da "ne postoji federalni propis koji bi regulisao ovu materiju“ pa je zato "sada sve na saveznim državama. Savezne države uređuju da li je abortus dozvoljen ili zabranjen potpuno ili je dozvoljen pod određenim uslovima. Stara odluka je zabranjivala državama da se mešaju o odlukama svake žene".

U Sjedinjenim Američkim Državama pojavila se zabrinutost zbog zaštite podataka, naročito u 13 država koje su odlučile da okončanje trudnoće učine nezakonitim, javio je BBC.

Profesorka tehnologije i društva na Univerzitetu u Oksfordu Đina Nef, dan nakon presude, na Tviteru je savetovala žene da momentalno izbrišu svaki digitalni trag praćenja svoje menstruacije.

Naime, postoji bojazan da bi podaci iz aplikacije mogli biti zloupotrebljeni. Iz mobilne aplikacije Natural Circles tvrde da su svi podaci koje aplikacija čuva "bezbedni i da će biti zaštićeni". Međutim, u ponedeljak su za BBC iz te kompanije rekli da rade na "stvaranju potpuno anonimnog iskustva za korisnike", ističući da je cilj da se postigne potpuna anonimnost korisnika.

Američki predsednik Džozef Bajden rekao je da je odluka tragična i da vraća SAD vek i po unazad. Razočaran je i šef Svetske zdravstvene organizacije. S druge strane Vatikan je naveo da odbrana ljudskog života ne može biti ograničeno na prava pojedinca jer je život "stvar širokog društvenog značaja".

U Srbiji nema smisla polemisati o odluci američkog Vrhovnog suda, zato što je Ustavom zagarantovan integritet tela i života, kao i pravo na odlučivanje o rađanju dece. U članu 63 Ustava piše da svako ima pravo da odluči o rađanju dece, drugim rečima da odluči o abortusu. Abortus je u Jugoslaviji dozvoljen 1952, a garantovan je Ustavom iz 1974. godine. Jugoslavija je bila jedna od prvih zemalja koja je to pravo garantovala Ustavom.

Međutim, ne treba isključiti mogućnost da se američki talas prelije na Evropu.

Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra podseća za RTS da "nekoliko godina unazad gledamo kako su američki konzervativni i desni pokreti dobro povezani sa evropskim konzervativnim pokretima. Tu crkve, pravoslavna, katolička nemaju nikakav problem da sarađuju i da investiraju u pokrete te prirode. Znači mi vidimo Poljsku kao ekstremni primer. U Poljskoj su već dve žene umrle zbog toga što abortus nije izvršen na vreme i u zdravstvenoj ustanovi".

Kaže i da "dok u svetu besne ratovi, besmisleno je govoriti o pravu fetusa na potencijalni život.“

