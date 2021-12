Srbija bez struje: Krivi su „nestručni kadrovi SNS-a koji su do sada imali sreću“

Vesti

Srbija bez struje: Nadležni krive "vlažan i težak" sneg. Razlozi su, međutim, mnogo dublji

13. 12. 2021. / 14.24

"U trenutku kada se ceo svet bori za ugalj i dovoljnu količinu struje, mudro vođena politika čuvanja energetske nezavisnosti od strane Aleksandra Vučića i predanih radnika Kolubare i TENT-a čini našu Srbiju najstabilnijom i spremnom za predstojeću zimu", napisao je na Tviteru početkom oktobra predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković ,,. Dodao je da to "tako rade pravi domaćini".

Dva meseca kasnije Čučković i drugi Obrenovčani sede u hladnim kućama i stanovima. Jedna od najvećih elektrana Evrope, koja im je ispred nosa i od koje se cela varoš greje, kolabirala je pod udarom snega.

Ne bilo kakvog, saopštila je Elektroprivreda Srbije (EPS), već posebno "teškog i vlažnog" koji je kidao provodnike dok je jak vetar rušio drveće na mrežu. Bez električne energije, ponegde i vode, ostali su Obrenovac, Surčin, sremska naselja, delovi Šumadije, zlatiborske regije, Prijepolja…

U termoelektrani "Nikola Tesla" je problem ugalj ionako lošeg kvaliteta, koji je sada dodatno nakvašen. Dragoslav Ljubičić to zna iz prve ruke, jer u TENT-u radi na dopremanju uglja iz kopova. Za "Vreme" kaže da to što stiže iz Kolubare više liči na "jalovinu i glinu“ nego na ugalj.

"Drugi razlog ispadanja TENT-a je nedostatak mazuta, sada ga dopremaju kamionima što znači da je doteralo cara do duvara. Ali, sve je to posledica lošeg upravljanja od dolaska naprednjaka. Što veća količina neznanja, to očito manja količina straha, pa preuzimaju TENT i EPS i upropašćavaju sistem", kaže Ljubičić koji je sindikalac "Nezavisnosti".

Do sada se samo tokom smrtonosnih poplava 2014. godine desilo da puknu svi blokovi TENT-a. Čak i tokom bombardovanja 1999. je elektrana radila, mada je grafitnim bombama ometan prenos struje.

Sada je decembarski sneg izbacio veći broj blokova elektrane, premda nadležni nisu saopštili koliko tačno. Zvanična merenja Elektromreža Srbije, koja se mogu pratiti u realnom vremenu (https://ems.energyflux.rs/#/dashboard), pokazuju da je u ponedeljak oko podneva Srbija proizvodila samo 1200 megavata energije iz termoelektrana – dvostruko manje nego pre sedam dana.

Kako kaže Ljubičić, sreća u nesreći je što na Balkanu temperatura nije u debelom minusu pa se struja može masovno uvoziti iz susedstva.

Na pitanje da li je normalno da sneg od 30 do 50 santimetara izazove ovakav kolaps, ovaj sindikalac kaže: "Ovo nije ni blizu normalnog. Imate nekoga ko stalno ide istim putem i rešava problem, i nikako da ga reši, ali on ide i dalje istim putem. Deset godina nestručnosti SNS-a, i uzdajanja u sreću… do sada su imali sreću, a sada su probili dno."

U razornoj analizi Fiskalnog saveta iz 2019. godine podvučeno je da EPS ne ulaže dovoljno ni za pokrivanje troškova amortizacije, da je rezultat loša proizvodnja uz preveliko rasipanje struje i nepotrebno zagađenje.

Dalje se kaže da se novac razbacuje na preveliki broj zaposlenih i visoke plate, te da je preduzeću potrebna korenita reforma. Takođe, država niskom cenom struje subvencioniše šakom i kapom i bogate i siromašne i privredu.

Sve je to dovelo do ledenih radijatora usred decembra. Nadležni uveravaju da su ekipe neprestano na terenu i da kroz smetove pokušavaju da dopru svuda. Kako je rečeno, oko 2.200 trafo-stanica u celoj zemlji iskočilo je iz mreže. Građanima se poručuje da se strpe najkasnije do utorka ili srede.

