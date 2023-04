Srbi sa Kosova: Da li će im Srbija dati nove pasoše?

Foto: Milica Andrić Rakić

26. 4. 2023. / 13.33

Ako država Srbija ništa ne preduzme, Srbi sa Kosova i Metohije od 1. janara biće jedini građani Srbije koji u zemlje Evropske unije ne mogu da uđu bez viza.

Vizna liberalizacija za Srbiju važi od 2009. godine, ali se to još od tada ne odnosi na Srbe koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji. Njima je tada uskraćeno putovanja bez viza jer je Evropska unija strahovala od ilegalnih migracija sa Kosova i od toga da Srbija ne može da garantuje tačnost podataka u tim pasošima.

Stari strah EU

Pitanje je da li je nakon što je Evropska unija odlučila da odobri viznu liberalizaciju za Kosovo sve ovo i dalje opravdano.

Za Milicu Andrić Rakić iz organizacije Nova društvena incijativa nije.

Naime, od 2009. godine građanima Srbije sa prebivalištem na Kosovu pasoše izdaje Koordinaciona uprava pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, a Andrić Rakić podseća da je to bio deo tadašnjeg dogovora o viznoj liberalizacija Srbije i Evropske komisije.

“Ustvari, mislim da su se još 2016. godine stvorili uslovi da Srbija sa Evropskom komisijom pregovara o tome da vizna liberalizacija važi i za pasoše koji su izdati Srbima sa Kosova jer je još tada Evropska komisija donela ocenu da Kosovo ispunjava sve kriterijume za viznu liberalizaciju. Taj argument koji je tada imala EU, taj strah od ilegalne migracije sa Kosova, od 2016. više ne stoji”, napominje Andrić Rakić.

Prema njenim informacije oko 90.000 građna sa Kosova ima pasoše koje je izdala Koordinaciona uprava i u kojim je to jasno naznačeno.

Šta bi bilo rešenje?

Kao rešenje Andrić Rakić vidi da Srbija započne razgovore sa Evropskom komisijom ili da jednostavno građanima sa Kosova izda pasoše u kojima neće stajata da ih je izdala Koordinaciona uprava.

“Nisam sigurna da će država to da uradi jer bi to možda stvorilo problem sa bezviznim režimom. Moguće je da bi EK pravila problem oko toga, tako da sumnjam da će Srbija da se upusti u to da ne bi rizikovala bezvizni režim za 6,8 miliona ljudi koliko ih ima u Srbiji, zarad onih koji prebivalište imaju na Kosovu, a po nekim poslednjim imformacijam njih oko 90.000 ima pasoša Kordinacione uprave”, kaže Andrić Rakić.

Iz kabineta Tajsa Rojtena, poslanika Evropskog parlamenta i autora Sporazuma o viznoj liberalizaciji, potvrđeno je za N1 da se ona odnosi samo na "dokumenta koja izdaje Kosovo".

Nakon ove vesti Prištinske institucije saopštile su da su spremne da svim Srbima sa prebivalištem na Kosovu po skraćenoj proceduri izdaju kosovske pasoše.

B.G./N1

